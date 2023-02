NACHRICHTEN

Teilen

Bürgermeisterwahl in Friedberg am 24. September

friedberg . Nun ist es offiziell: Am 24. September werden die Friedberger ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin wählen. Bisher haben drei Männer ihren Hut in den Ring geworfen: Amtsinhaber Dirk Antkowiak (CDU), Markus Fenske von den Grünen und der unabhängige Kandidat Kjetil Dahlhaus. Für den Wahltermin haben die Stadtverordneten am Donnerstagabend einstimmig votiert. Als Termin für eine eventuelle Stichwahl wurde der 8. Oktober festgelegt. Die wäre dann zeitgleich mit der Landtagswahl. Die aktuelle Amtszeit des 56-jährigen Dirk Antkowiak läuft noch bis zum 7. Januar 2024. zy