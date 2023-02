NACHRICHTEN

IHK-Lehrgang zu Social Media

Wetterau . Eine sorgfältige Social-Media-Strategie, wie die IHK mitteilt, bringt auch für kleine Unternehmen einen Mehrwert und erschließt neue Zielgruppen. Der IHK-Zertifikatslehrgang „Social Media Manager“ bereitet die Teilnehmer in 59 Lehrgangsstunden, verteilt auf zwei Wochen, auf die Kundenkommunikation vor. Der Lehrgang beginnt am Dienstag, 7. März, im Seminargebäude der IHK in Friedberg. Informationen, auch zur Anmeldung, unter ihkgifb.de/SMM2023. red