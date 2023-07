Nach Lkw-Streik in Gräfenhausen: Mehr Einsatz des Landes für Trucker gefordert

Von: Gregor Haschnik

Nach den Antworten der Landesregierung auf eine Anfrage zum Lkw-Streik in Gräfenhausen verlangt die Linke unter anderem eine hohe Kontrolldichte bei Lenk- und Ruhezeiten.

Die Linksfraktion fordert mehr Einsatz der Landesregierung für Fernfahrende. „Hessen muss sich überhaupt erstmal einen Überblick verschaffen, um dann wenigstens in seinem Zuständigkeitsbereich die Kontrolldichte erhöhen zu können“, sagte Axel Gerntke, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken, der FR. Er schlägt eine Konferenz von Land, Bund, Gewerkschaften und Betroffenen vor, „um das Kompetenzwirrwarr zu überwinden“. Es brauche ein vernetztes Handeln, um mehr Verstöße gegen Rechte der Beschäftigten, etwa bei Lenk- und Ruhezeiten, zu ahnden. Zudem solle Hessen Beratungsstellen wie das DGB-Projekt Faire Mobilität intensiv fördern, damit mehr ausländische Fahrer:innen ihre Rechte durchsetzen könnten.

Gerntke reagiert damit auf die Antwort des Landes auf eine Kleine Anfrage zum Güterfernverkehr auf hessischen Straßen, die er mit seiner Fraktionskollegin Elisabeth Kula gestellt hat. Sie kritisieren, dass das Land sich kaum zuständig fühle und keine Zahlen nenne. So bleibe im Dunkeln, wie oft Landesbehörden kontrollierten.

Ministerium: Einfluss gering

Anlass für die Anfrage war der Streik der aus Georgien und Usbekistan stammenden Lastwagenfahrer in Gräfenhausen. Rund 60 Fahrer hatten auf der Raststätte sechs Wochen lang gegen ausstehende Löhne – nach Gewerkschaftsangaben 303 000 Euro – und schlechte Arbeitsbedingungen protestiert. Kritisiert wurden Lohnabzüge, Scheinselbstständigkeit und Tagessätze von etwa 80 Euro bei ungefähr 13 bis 15 Stunden Arbeit. Der polnische Spediteur wies alle Vorwürfe zurück, stellte sich als Opfer dar. Ende April beglich er jedoch alle Forderungen und verpflichtete sich dazu, keine rechtlichen Schritte gegen die Trucker einzuleiten. Daraufhin beendeten sie den international beachteten Streik, der eine Debatte über die Situation von Fernfahrern auslöste.

Das Sozialministerium schreibt in seiner Antwort, dass die Einflussmöglichkeiten des Landes begrenzt seien. Ob die Sozialvorschriften im Straßenverkehr – etwa die Arbeitszeiten – in Hessen eingehalten werden, kontrollierten die hessische Polizei und das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Hier werde, wie in anderen Bereichen, mit dem Bund kooperiert. In den hessischen Betrieben prüften die hiesigen Regierungspräsidien mit ihren Abteilungen für Arbeitsschutz die Bedingungen. Bei Verstößen komme es zu Bußgeldverfahren.

Für die Kontrolle des Mindestlohns hingegen sei ausschließlich der Zoll als Bundesbehörde zuständig, weshalb dem Land hierzu auch keine Informationen vorlägen. Das Ministerium verweist auch darauf, dass bei grenzüberschreitendem Güterverkehr der deutsche Mindestlohn nur gelte, wenn die Fahrenden gemäß den EU-Richtlinien nach Deutschland entsandt worden seien.

Um die Bedingungen der Mitarbeitenden im internationalen Verkehr „tatsächlich verbessern zu können“, so das Ministerium, „sind entsprechend abgestimmte Maßnahmen und Regelungen auf EU- und Bundesebene notwendig“. Dort seien Verbesserungen etwa bei Kontrollbefugnissen, Datenaustausch und Meldepflichten auf den Weg gebracht worden.

In der hessischen Logistikbranche herrsche Personalmangel. Die Firmen, zu denen das Wirtschaftsministerium Kontakt habe, seien offenbar stark bemüht, Beschäftigte „ortsnah anzuwerben und schon allein aufgrund der großen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt auch gut zu vergüten“. Sie hätten großes Interesse, attraktive Stellen zu bieten. Bei öffentlichen Aufträgen sorge das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz für faire Bedingungen.