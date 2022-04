Nach Flucht aus der Ukraine: Hotelzimmer statt Wohnung

Von: Steven Micksch

Teilen

Die Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine ist hoch. Aber bei der Zuweisung klappt es nicht immer. © Michael Schick

Eine fünfköpfige ukrainische Familie hätte eigentlich eine Wohnung in Wetzlar sicher – sie wird vom Regierungspräsidium aber dem Hochtaunuskreis zugewiesen. Nun leben sie in einem Hotel.

Das Ehepaar Norynskyi ist mit seinen drei Kindern aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Am 18. März kommt die Familie in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen unter. Perspektivisch will sie gerne nach Wetzlar, wo ein Freund wohnt. Mittlerweile hat sie dort sogar eine Wohnung, die sie beziehen könnte. Blöd ist nur, dass das Land die Norynskyis nicht Wetzlar, sondern dem Hochtaunuskreis zugewiesen hat.

„Die Familie hat während des gesamten Aufnahmevorgangs in der Erstaufnahmeeinrichtung zu keinem Zeitpunkt erwähnt, dass sie die Möglichkeit hat, privat untergebracht zu werden“, erklärt das Regierungspräsidium (RP) Gießen auf FR-Nachfrage. Auch der Hinweis, dass ein Freund in Wetzlar lebe, lasse derartige Rückschlüsse nicht zu.

RP mündlich informiert

Der Hinweis im Erstaufnahmeformular lautet: „Freund der Familie lebt in Wetzlar und würde diese unterstützen.“ Kurios: Der Freund hat die Geflüchteten an der polnischen Grenze abgeholt, anschließend wohnen sie einige Wochen bei ihm. Irgendwann heißt es von Seiten der Behörden, sie müssten sich registrieren lassen. Also fahren sie nach Gießen.

Der Familienfreund teilt dem RP Gießen später mündlich mit, es gebe eine Wohnung in Wetzlar, doch die Norynskyis kommen zunächst in eine andere Unterkunft und kurz darauf in eine Einrichtung in Usingen. Trotzdem fährt die Familie nach Wetzlar, um die Wohnung zu besichtigen – und erhält sogar eine Zusage.

Als der Vermieter mit der Stadt Wetzlar Kontakt aufnimmt, bekommt er dort jedoch die Info, die Familie sei dem Hochtaunuskreis zugewiesen worden, Wetzlar als Wohnort scheide somit erst mal aus.

Schlüssel schlägt Logik

Warum aber wird die Familie trotz ihres in Wetzlar lebenden Bekannten in einen weiter entfernten Kreis geschickt? „Geflüchtete Menschen werden den Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen nach Richtlinie des hessischen Landesaufnahmegesetzes zugewiesen“, erläutert das RP. „Die Entscheidung, welche Geflüchteten in welche Landkreise oder kreisfreien Städte zugewiesen werden, trifft das Regierungspräsidium Darmstadt nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel.“ Bei der Zuweisung werde nur die Kernfamilie berücksichtigt. Verteilungsschlüssel schlägt somit Logik.

Eine Änderung der Zuweisung sei zudem nicht mehr möglich, da der Transfer bereits angetreten wurde. Einen möglichen Umzug müsse die Familie, die weder Deutsch noch Englisch spricht, nun mit der zuständigen Ausländer- beziehungsweise Sozialbehörde des Hochtaunuskreises klären.

Warum die mündlich vorgetragene Information über die Wohnung nicht an die richtige Stelle gelangte, wird sich kaum noch klären lassen. Fakt ist aber, dass die fünfköpfige Familie statt in einer Wohnung in Wetzlar nun in einem Hotel in Steinbach lebt.