Nach Drohschreiben in Marburg: Polizei prüft rechtsextremen Hintergrund

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Nach der Bombendrohung gegen das muslimische Zuckerfest in Marburg gehen die Ermittlungen weiter. Derweil erhält die Gemeinde viele Solidaritätsbekundungen.

Nach den Drohungen gegen das muslimische Zuckerfest am Freitag in Marburg dauern die Ermittlungen an. Dabei würden etwa die Schreiben auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen der Frankfurter Rundschau am Montag. Der Staatsschutz sei involviert. Das Motiv der verantwortlichen Person oder Gruppe sei noch unklar. Es könne sich um eine unpolitische, aber auch um eine rechtsextreme Straftat handeln, so der Sprecher. Die Polizei ermittle in alle Richtungen.

Aspekte wie der Zeitpunkt der Drohung und Formulierungen – so soll von einer „Zuckerbombe“ die Rede sein – deuten darauf hin, dass Islamfeindlichkeit der Beweggrund war.

Die Schreiben waren nicht frankiert und wurden wohl persönlich eingeworfen. Deshalb sichtet die Polizei derzeit auch Aufnahmen von Überwachungskameras.

Die Briefe, die im Wortlaut offenbar variierten, gingen an mehrere Behörden, darunter die Stadtverwaltung und den Hitzeroth-Verlag, in dem die „Oberhessische Presse“ erscheint. Die Zeitung berichtete, dass in wenigen Worten auf einem weißen Blatt eine Fernzündung von drei Bomben im Georg-Gaßmann-Stadion angekündigt worden sei. Dort wollten Muslime aus Marburg und Umgebung das traditionelle Zuckerfest nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan feiern. Rund 2000 Menschen sollten teilnehmen. Nach den Drohungen wurden das Stadion und die umliegenden Straßen gesperrt und durchsucht. Die Polizist:innen, die auch Sprengstoffhunde einsetzten, fanden nach eigenen Angaben keine gefährlichen Gegenstände. Anschließend wurde an anderen Orten gefeiert, vor allem vor der Moschee der Islamischen Gemeinde.

„Ihr gehört zu uns“

Diese schrieb in einer Stellungnahme: „Im ersten Moment waren wir schockiert und voller Angst.“ Nach „Ernüchterung, Enttäuschung und Trauer“ sei jedoch eine „Welle der Solidarität“ gefolgt, viele aus der Stadtgesellschaft hätten ihre aufrichtige Verbundenheit gezeigt, wofür die Gemeinde herzlich danke.

Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) wandte sich in einer Erklärung an die Marburger:innen muslimischen Glaubens: „Es ist unverzeihlich, Menschen, Kinder und Alte, Männer und Frauen mit solchen Drohungen in Angst zu versetzen oder gar manchen ein Gefühl von Unerwünschtheit zu geben“, schrieb er und fügte hinzu: „Ihr gehört zu uns, Ihr seid ein unverzichtbarer Teil von uns, von unserer Stadt.“ Derweil forderte der Marburger Sozialpsychologe und Konfliktforscher Ulrich Wagner, einen gesetzlichen muslimischen Feiertag einzurichten, auch um Muslimen deutlich zu machen, „dass der Islam zu Deutschland gehört“.