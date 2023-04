Motiv für Messerangriff unklar

Verletzte außer Lebensgefahr

OBERURSEL - Heulende Sirenen. Blinkende Blaulichter. Polizeiauto reiht sich an Polizeiauto. Ein gewaltiger Auftrieb herrscht am Mittwochabend ab etwa 18 Uhr stundenlang im Norden des Ortsteils Stierstadt, im Bereich Taunusstraße/Reifenberger Straße. Der Messerangriff auf einen 39 Jahre alten Mann und eine 57-Jährige löst einen Großeinsatz aus, zu dem medizinische Rettungskräfte und das Spezialeinsatzkommando (SEK) anrücken. Die Polizei sperrt das Gebiet rund um den Tatort weiträumig ab. Laut Polizei verletzt ein 25 Jahre alter Mann, der im selben Haus lebt, seine Nachbarn mit einem Messer im Hausflur. Die Einsatzkräfte lokalisieren den Messerangreifer später in seiner Wohnung und machen ihn dingfest. Zuvor verletzt er sich selbst.

Alle drei Personen kommen in umliegende Krankenhäuser. Sie seien schwer verletzt. Auf Anfrage sagt Polizeisprecher Andreas Hemmes am Donnerstagmittag, das Trio sei seines Wissens nach „nicht mehr in Lebensgefahr“. Weder die beiden Opfer noch der Messerstecher hätten bisher befragt werden können. Direkte Zeugen des tragischen Geschehens habe es nach den bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben. Deswegen sei „bisher schwer zu ermitteln“. Die genauen Hintergründe seien Gegenstand weiterer Ermittlungen. ask