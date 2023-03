Mit Musik die Welt verbinden

Von: Meike Kolodziejczyk

Teilen

Bar Avni dirigiert das Bridges-Kammerorchester. Cambrothers © cambrothers

Das Bridges-Kammerorchester geht mit seinem neuen Konzertprogramm „Heimat Hafen“ auf Tour durch die Rhein-Main-Region

Der Bosporus: Er trennt Europa und Asien voneinander. Noch viel mehr aber verbindet er die beiden Kontinente. Als eine der weltweit wichtigsten Wasserstraßen ermöglicht er den Ländern am Schwarzen Meer – darunter die Türkei, die Ukraine, Russland, Rumänien, Bulgarien und Georgien – den Zugang zum Mittelmeer. Dieses geografisch und kulturell einzigartige Sammelbecken liegt im Mittelpunkt des neuen Programms „Heimat-Hafen“, mit dem das Bridges-Kammerorchester vom heutigen Freitag an durch die Region tourt und in Frankfurt, Wiesbaden, Hanau sowie in Mannheim anlegt.

Im Zentrum stehen zwei transkulturelle Kammerorchesterwerke des Cellisten und Komponisten Gabriel Mientka: „Constantinopel“ und „Istanbul“. Zudem arbeitet das Bridges-Kammerorchester mit einem besonderen Solisten zusammen: mit dem Mandolinenvirtuosen Alon Sariel.

„Zwischen 2020 und 2022 war ich fast drei Jahre lang pandemiebedingt verhindert, meine Heimat zu besuchen“, erinnert sich der israelische „Opus Klassik“-Preisträger. „Während einer Konzertreise in Süditalien konnte ich einmal im Mittelmeer schwimmen und der Gedanke, dass in diesem Moment zwischen mir und meiner Heimat nur das Wasser war, füllte mich mit innerer Freude und neuer Energie.“ Gemeinsam mit Alon Sariel und der Dirigentin Bar Avni begibt sich das Bridges-Kammerorchester auf eine Reise, die viele unterschiedliche Spielarten und Musikstile in Einklang miteinander bringt. Alle Stücke des Konzertprogramms wurden von Ensemblemitgliedern komponiert oder arrangiert.

Als Teil der Initiative „Bridges – Musik verbindet“ bringt das Bridges-Kammerorchester Profimusiker:innen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen und vereint Musik und Instrumente aus verschiedenen Regionen und Kulturen. Das Debütalbum „Identigration“ wurde 2021 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie „Grenzgänge“ ausgezeichnet. Seit September 2022 ist das Bridges-Kammerorchester „Orchestra in Residence“ der Kronberg Academy und zählt zu den Preisträger:innen des Hessischen Integrationspreises 2022. myk

„Heimat-Hafen“-Konzerte gibt das Bridges-Kammerorchester am 10. März, 19.30 Uhr, in Frankfurt, Volksbühne im Großen Hirschgraben, am 11. März, 19 Uhr, im Wiesbadener Kulturforum, am 12. März, 19 Uhr, im Congress Park in Hanau sowie am 16. März, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol. Mehr: www.bridgesmusikverbindet.de