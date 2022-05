Mit dem Bähnchen in den Hunsrück

Von: Andreas Hartmann

Parallel zur Hunsrückbahn verläuft ein schöner Wanderweg. © Hartmann

Viele Nebenstrecken sind in den vergangenen Jahrzehnten geschlossen worden. Wenigstens teilweise überlebt hat die Hunsrückbahn, die angeblich steilste Bahnstrecke Deutschlands.

Heute führt sie noch von Boppard nach Emmelshausen, früher konnte man bis nach Simmern reisen. Attraktiv ist die Bahnlinie nicht nur wegen der schönen Streckenführung über historische Viadukte und durch dichten Wald, sondern auch, weil sie Wanderlustigen entlang der Bahntrasse eine interessante, 16 Kilometer lange Wanderung fast nur bergab ermöglicht.

Die Strecke ist nicht besonders stark befahren, Züge sind da nicht störend, sondern eher eine Attraktion. Die Betreiber haben an verschiedenen Aussichtspunkten sogar Fahrpläne aufgestellt, damit Bahnfans gleich die richtige Uhrzeit für interessante Fotos vorfinden.

Der erstaunlich flotte Regionalexpress von Frankfurt über Rüsselsheim, Mainz und Bingen braucht bis Boppard rund anderthalb Stunden. Dort steigt man um in das kleine Bähnchen in Richtung Emmelshausen, für das das 9-Euro-Ticket ebenfalls gültig ist. Die Tour startet an der Endstation, reine Gehzeit etwa 4,5 Stunden.

Ziel der Wanderung ist die alte Stadt Boppard mit ihren römischen und mittelalterlichen Zeugnissen, den verkehrsberuhigten Rheinterrassen, den vielen Kneipen und der imposanten Flussschleife. Boppard ist an sich schon sehenswert, nach der Wanderung lohnt sich eine lange Pause mit Besichtigung – und es gäbe auch noch eine ganze Reihe attraktiver Rundtouren, die hier starten, oder die Sesselbahn auf den Bopparder Hamm, Wiederkommen lohnt sich.

Direktzüge Richtung Koblenz fahren ab Frankfurt Hauptbahnhof alle zwei Stunden (Vorsicht, man muss den Zug über Mainz nehmen, nicht über Rüdesheim/Neuwied).