Mit allen Sinnen den Forst genießen

Der Wald kann am kommenden Wochenende in all seinen Facetten und mit allen Sinnen erlebt werden. Berthold Schinke © Berthold Schinke

Am Wochenende ist wieder „Waldzeit“ / Umfangreiches Lern- und Kulturprogramm unter Bäumen

oberursel - Fürs Wochenende 13. und 14. Mai lädt der Kultur- und Sportförderverein Oberursel (KSfO) in Kooperation mit Künstlern und vielen anderen Kooperationspartnern aus Oberursel wieder zur „Waldzeit“ ein. Es werden 15 kleine und feine Veranstaltungen im Oberurseler Wald angeboten. Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt. Mit der Veranstaltungsreihe mit vielfältigen Bewegungs- und Kulturangeboten will der KSfO die Menschen noch mehr für die Natur begeistern.

Am Samstag startet die Waldzeit um 11.30 Uhr mit Yoga im Wald. Für Kinder geht es um 14 Uhr mit Gummistiefeln in den „Orschelbach“ zu Tieren und Pflanzen. Treffpunkt ist am Taunus-Informationszentrum (TIZ).

Auch Hundebesitzer kommen auf ihre Kosten. „Durch eine fachkundige Führung erfahren sie einiges über das richtige Verhalten mit ihren Vierbeinern im Wald und zum Schutze der dort lebenden Tiere.“ Die Führung startet um 15 Uhr am Schillerturm. Ein Naturparkführer lädt alle Interessierten ein, das Frühlingserwachen im abendlichen Mai-Wald zu erleben. Start ist um 19 Uhr am TIZ. Eine Taschenlampe sollte im Rucksack sein. Die Teilnehmer können auch mit Lamas und Alpakas im Finsternthal von 12 bis 15 Uhr eine Wanderung machen.

Picknick mit Musik im Grünen

Am Sonntag gibt es um 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Von 13 bis 17.30 Uhr findet im Schulwald eine musikalische Reihe unter dem Motto „Picknick-Konzert im Schulwald“ statt. Dort warten kleine und feine Konzerte unter freiem Himmel.

Dazu kann gepicknickt oder es können verschiedene kleine Leckereien erworben werden. Den Auftakt geben die Stierstädter Spatzen, die zum Mitsingen für Jung und Alt einladen. Danach spielt das Junge Streichorchester und das Kammerorchester des Gymnasiums Oberursel. Sie spielen Stücke aus der Klassik und Filmmusik. Die jungen Musiker vom Streichquartett „Streichholz“ bieten dann ein buntes Programm von zauberhafter Filmmusik über Popsongs bis hin zu Klassikern von den Beatles. Weil der Wald auch viele Dichter inspiriert hat, wird der Verein „LiteraTouren.kultur“ Gedichte und Texte von der Romantik bis zur Moderne vortragen. Die Flötistin Katrin Heller wird mit Vogelstimmen und Improvisationen den Wald musikalisch beleben. Zum Abschluss der Picknick-KonzertReihe finden sich 20 chorbegeisterte Männer aus dem Hochtaunuskreis unter der Leitung von Chorleiter Alexander Launspach im Schulwald ein. Der Chor hat sich in diesem Jahr zusammengetan, um als „Projektchor“ Werke aus Romantik, Zeitgenössischem und Renaissance zu singen.

Die BKK VBU bietet mit einer Mentaltrainerin eine Auszeit in der Natur an, man entdeckt Möglichkeiten für die mentale Stärkung. Treffpunkt ist um 12 Uhr am TIZ. Bei einer Wanderung zu den Hünerbergwiesen gibt es Einblicke in die Entstehung der Landschaft und in nachhaltige Landnutzung in Zeiten des Klimawandels. Treffpunkt ist um 15 Uhr am TIZ. Ebenfalls für 15 Uhr laden die Mitglieder des Photo Cirkels zu einem Fotospaziergang zur „Stuhlberger Seenplatte am Franzoseneck“ ein. Treffpunkt ist am Parkhaus der Klinik Hohemark. Es gibt Tipps zur Kameraeinstellung und zu Motiven. Die Teilnehmeranzahl einiger Veranstaltungen ist begrenzt, deshalb auf www.ksfo.de/waldzeit anmelden. Hier findet sich auch das Programm. jo