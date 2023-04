Mit Alkohol am Steuer

Teilen

Gleich zwei Unfälle

bad homburg - In der Kurstadt kam es in den vergangenen Tagen zu gleich zwei Unfallfluchten unter Alkoholeinfluss. Das geht aus dem jüngsten Polizeibericht hervor. Zuerst hatte ein junger Autofahrer am Freitagabend unter Alkoholeinfluss einen anderen Wagen in der Victor-Achard-Straße 7 touchiert und war anschließend geflüchtet. Der 23-Jährige wollte das mit zwei Arbeitskollegen genutzte Firmenfahrzeug vor einem abgestellten Peugeot einparken. Dabei stieß er laut Polizei zweimal gegen den geparkten Peugeot und beschädigte diesen. Als ein Zeuge auf den Fahrer zugegangen war, stieg dieser aus und flüchtete zu Fuß. Nach intensiver Fahndung konnte der flüchtige Fahrer schließlich wieder in der Nähe entdeckt werden. Als er die Polizisten gesehen hatte, flüchtete der Verdächtige jedoch erneut zu Fuß, konnte allerdings in der Ricarda-Huch-Straße festgenommen werden. „Er hatte sich zwischenzeitlich umgezogen und war erheblich alkoholisiert, zudem hat er keine Fahrerlaubnis“, so ein Polizeisprecher. Der Sachschaden beträgt circa 3000 Euro.

Im Hessenring kam es in der Samstagnacht dann zu einer weiteren Unfallflucht unter Alkoholeinfluss. In Höhe der Hausnummer 107 übersah ein 47-Jähriger die dort eingerichtete Baustelle und stieß gegen eine zur Absicherung aufgestellte Bake. Anschließend flüchtete auch dieser Unfallverursacher, konnte aber später angetroffen werden, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt laut Ermittlern circa 700 Euro. red