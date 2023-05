„Mit akuten Problemen bleiben wir allein“

Wetterau - Landrat Jan Weckler (CDU) ist enttäuscht von den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels, der am Mittwoch im Bundeskanzleramt stattgefunden hat.

„Dringende Fragen, mit denen die Landkreise, Städte und Gemeinden vor Ort konfrontiert werden, sind beim Bund-Länder-Treffen entweder erst gar nicht angesprochen oder auf künftige Gipfel vertagt worden. Für die akuten Probleme auf der kommunalen Ebene gibt es auch nach diesem Gipfel keine konkreten Lösungsansätze“, kritisiert er in einer Mitteilung.

Bereits bei den beiden Gipfeln im Bundesinnenministerium im vergangenen Oktober und in diesem Februar habe es außer Angeboten von maroden Bundesimmobilien, Absichtserklärungen und der Bildung von Arbeitsgruppen keine konkreten Ergebnisse gegeben. Daher sei es laut Weckler überfällig gewesen, dass ein Gipfel im Bundeskanzleramt stattfand. „Bedauerlich ist, dass die Kommunen als Hauptbetroffene im Gegensatz zu den vorherigen Gipfeln gar nicht erst mit am Tisch sitzen durften“, moniert der Landrat.

Bund und Länder hatten sich beim Flüchtlingsgipfel auf eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für das Jahr 2023 geeinigt. Auch wenn mehr Mittel grundsätzlich hilfreich seien, fehlt nach Ansicht Wecklers aber eine längerfristige Perspektive. Wie es im Jahr 2024 und darüber hinaus weitergehe, werde nun wieder in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Für die Kommunen, die schon jetzt ihre Haushalte für die kommenden Jahre erstellten, sei das keine verlässliche Grundlage.

„Die Debatte über das Geld verschleiert das Kernproblem, nämlich die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen. Sie sorgen in unseren Städten und Gemeinden für große Probleme, die auf die Schnelle auch nicht mit mehr finanziellen Mitteln gelöst werden können. Es gibt nicht genug Wohnraum, nicht genug Kitaplätze, nicht genug Personal und Infrastruktur - und vor allem schwindet die Akzeptanz in der Bevölkerung. Im Sinne unseres Asylrechts braucht es weiter eine spürbare Begrenzung und Steuerung der Migration, sonst steht der gesellschaftliche Konsens auf dem Spiel“, fordert der Wetterauer Landrat.

Ein Schritt in die richtige Richtung seien Absichtserklärungen zum Abschluss weiterer Migrationsabkommen, zu schnelleren Abschiebungen und zum Einsatz für eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Auch die Verfahrensverbesserungen und schnelle Digitalisierung in den Ausländerbehörden seien grundsätzlich positiv. Das alles könne aber erst perspektivisch etwas Erleichterung bringen. Auch fehlten klare Aussagen zur Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten oder zur Prüfung des Schutzstatus von Geflüchteten an EU-Außengrenzen.

„Bis wir auf kommunaler Ebene etwas von den aktuellen Beschlüssen merken, werden viele Monate, wenn nicht Jahre vergehen. Mit unseren akuten Problemen bleiben wir allein. Es gilt weiter, für jeden ankommenden Geflüchteten ein Bett zu finden - unabhängig davon, ob es eine Bleibeperspektive gibt oder nicht“, resümiert Weckler abschließend. red