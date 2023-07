„Missliche Situation“

Ins Stocken geratene Bebauung des Klinikareals sorgt für Debatte im Ausschuss

HOCHTAUNUS - Dass die 50,4 Millionen Euro für das Gelände des ehemaligen Kreiskrankenhauses an der Urseler Straße bis zum Jahresende wohl kaum beim Kreis eingehen werden, steht seit vergangener Woche fest und war für die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses (HFD) demzufolge auch keine Überraschung. Gleichwohl bestimmte das gewaltige Haushaltsloch am Montag die Debatte im HFD, wo es „nur noch“ darum ging, wie damit umgegangen werden soll. Man will vermeiden, dass der komplette Etat 2023 zur Makulatur wird, ein Nachtragshaushalt her muss sowie wichtige Investitionen, zum Beispiel in den Schulbau, kassiert oder zumindest aufgeschoben werden müssen. Der HFD verabschiedete mehrheitlich mit den Stimmen der CDU/SPD/FW-Koalition bei Enthaltung der FDP und der Gegenstimme des AfD-Vertreters einen unmittelbar vor der Sitzung formulierten 5-Punkte-Katalog. Der sieht unter anderem vor, für das Jahr 2024 beim Land Hessen eine Ratenpause für die Hessenkasse über 5,8 Millionen Euro zu beantragen und den Etat ansonsten im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht an die Umstände anzupassen.

Wie berichtet, kommt es zu dem Zahlungsausfall, weil der für die Umsetzung notwendige neue Bebauungsplan und der daran geknüpfte städtebauliche Vertrag zwischen dem Investor und der Stadt Bad Homburg nicht bis Jahresende fertig sein und für den Käufer ein Rücktrittsrecht auslösen werden. Landrat Ulrich Krebs (CDU) sprach von einer „misslichen Situation“, hervorgerufen durch Probleme bei der Umsetzung des Energiekonzeptes sowie Kostensteigerungen auf dem Bausektor. Alle Hoffnungen wollte Krebs dennoch nicht fahren lassen.

Die Gespräche zwischen Kreis, Investor und der Stadt Bad Homburg liefen noch. Dass alles binnen des Planungszeitraums bis 2025 doch noch zu einem guten Ende kommen kann, schloss Krebs nicht aus. Er riet der Politik zur „Zuversicht“. Das Areal eigne sich in besonderem Maße für eine Wohnbebauung und sicher werde es in naher Zukunft auch neue, das Bauen wieder erleichternde KfW-Programme geben. Den Hinweis darauf, dass bei einem Ausstieg des Investors eine Neuausschreibung nötig wird, wollte Krebs lediglich als „mögliches Szenario“ verstanden wissen. „Kein Horrorszenario“, konstatierte CDU-Fraktionschef Gregor Sommer. Die Ratenpause hielt Sommer für sinnvoll, warnte zugleich aber vor zu großem Pessimismus. Sollte es zu einem Neuanfang kommen, weil der Investor abspringt, müsse das nicht zwingend einen geringeren Verkaufserlös bedeuten, vielleicht werde es ja sogar mehr. Stephan Wetzel (SPD) glaubt, dass das Projekt, Kompromissbereitschaft und Verhandlungsgeschick vorausgesetzt, noch zu retten ist. Eine Neuausschreibung koste bis zu zwei Jahre und Projekte müssten aufgeschoben werden. Wetzel mahnte, der Versuchung zu widerstehen, politisches Kapital aus der Situation schlagen zu wollen. Als praktisch und leicht umsetzbar wurde die Ratenpause von Andreas Bernhard (FW) bezeichnet, wenngleich auch er anmerkte, dass über die Situation „niemand begeistert“ sei.

Kritik kam dagegen aus den Reihen der Opposition. Probleme bei der Finanzierung und der Umsetzung des Energiekonzeptes, steigende Zinsen und Baukosten sowie ein zusammenbrechender Immobilienmarkt seien eine zu „schmallippige“ Erklärung zur Begründung des Ausstiegs, erklärte Stefan Naas (FDP), der von einer für den Kreis nachteiligen Risikoverteilung sprach. Naas’ Kollegin Ulrike Schmidt-Fleischer monierte, dass der HFD über einen Vertrag entscheiden solle, der ihm nicht einmal vorliege.