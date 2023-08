„Die Menschen verkaufen ihre Kinder“: Kasseler über die Lage in Afghanistan

Von: Lara Thiele

Asib Malekzada aus Kassel war vor zwei Jahren in der afghanischen Hauptstadt Kabul, als die Taliban die Macht zurückeroberten. Im Interview spricht er über das Leben dort.

Kassel – Er wollte seine damalige Verlobte und heutige Ehefrau aus dem Land holen – was ihm letztendlich, nach vielen Hürden und Todesangst, gelang. Inzwischen lebt das Paar in Kassel. Zum Jahrestag der Machtübernahme der Taliban sprachen wir mit Asib Malekzada.

Im August 2021 gingen schlimme Bilder aus Afghanistan um die Welt. Sie waren mit Ihrer Frau auch vor Ort. Wie hat sich die Lage seitdem insgesamt entwickelt?

Diesen Tag zu verarbeiten, wird eine Lebensaufgabe bleiben. Das Schlimmste war für mich: Du musst über tote Menschen steigen, du musst über Kinder, die schreien, die hilflos da liegen und verzweifelt nach ihren Eltern suchen. Das sind Bilder, die mich immer wieder beschäftigen. Wir hatten sehr viel Glück und haben es noch in letzter Minute mit einem der Rettungsflieger der Bundeswehr aus dem Khalifat herausgeschafft. Allgemein hat sich die Lage sehr verschlechtert. Viele sind in die Nachbarländer Iran, Pakistan, Usbekistan geflohen. Die Wirtschaft ist total kollabiert, die Preise sind durch die Decke gegangen, die Arbeitslosigkeit auch. Viele Menschen sind so verzweifelt, dass sie ihre Kinder, ihre Organe verkaufen. Kinderehen haben stark zugenommen.

Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen: Hilfe kommt nur schleppend

Haben Sie das Gefühl, der Westen schaut einfach nur zu, obwohl er dort sehr involviert war?

Was mich persönlich enttäuscht, ist, dass der Westen nach 20 Jahren sagt: Das ist jetzt eine afghanische Angelegenheit. Das finde ich absurd und beschämend. Das ist ein Verrat an weiten Teilen der afghanischen Bevölkerung. Afghanistan besteht aus vier Volksgruppen und schon immer war es so, dass man sich nicht einig war, die ethische Vielfalt Afghanistans historisch zu Spannungen geführt hat.

Die politische und soziale Landschaft Afghanistans war von Konflikten und Machtkämpfen geprägt, die oft auf ethische oder regionale Unterschiede zurückzuführen waren. Dies wurde zusätzlich durch geopolitische Einflüsse verstärkt. Aber unabhängig davon finde ich, dass der Westen, insbesondere Deutschland, sich dieser Verantwortung bewusst sein muss und vor allem den Ortskräften diese unbürokratische Hilfe versprochen hat. Durch das Bundesaufnahmeprogramm haben es seit Oktober 2022 gerade mal 56 Menschen nach Deutschland geschafft – versprochen hatte die Bundesregierung 1000 monatlich. Das ist beschämend.

Visum nötig: Eine Flucht ist teuer

Würden es die Menschen überhaupt rausschaffen? Kann man einfach ins Flugzeug steigen und wegfliegen?

Das ist die nächste Hürde. Wenn du eine sogenannte Aufnahmezusage für Deutschland hast, musst du in ein Drittland, in dem Fall Pakistan oder Iran. Erst dort beginnt die Hilfe der Bundesregierung. Das heißt, du brauchst erstmal ein Visum von Afghanistan nach Iran oder Pakistan. Das ist teuer, teilweise bis zu 1000 Euro. Viele Menschen haben nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, um das Geld für ein Visum aufzubringen.

Wie müsste der Westen Ihrer Meinung nach reagieren?

Ich finde, es ist endlich mal Zeit, dass man mit den Taliban spricht. Das sind Terroristen, gar keine Frage, das sind radikale Islamisten. Aber man verhandelt auch mit Radikalen in Saudi-Arabien und macht Geschäfte mit denen.

Afghanistan: Unterdrückung durch Taliban trifft besonders Frauen

Warum sollte man mit den Taliban ins Gespräch kommen? Um die Lage zu verbessern?

Nein, ich denke, man kann die Lage nicht verbessern, aber man kann vor allem fordern, dass die Mädchen endlich in die Schule gehen können. Dass man die Freiheitseinschränkungen, die es nur für Frauen und Mädchen gibt, lockert. Der Besuch der weiterführenden Schulen ab der siebten Klasse ist offiziell verboten worden, und es gibt viele weitere Einschränkungen für Frauen.

Warum legen die Taliban den Fokus auf die Einschränkungen der Frauen?

Es handelt sich um radikale Islamisten, mit anderen Worten Steinzeit-Islamisten – sie haben einfach eine Ideologie, in der die Frau keine Rechte hat, sondern nur noch Pflichten. Neulich haben uns Bekannte in Kabul berichtet, dass überlegt wird, bestimmte Wochentage in der Öffentlichkeit für Frauen zu gestalten. Das heißt, dass sich Frauen zum Beispiel nur noch donnerstags draußen aufhalten dürfen und ansonsten Ausgangssperre haben.

Wäre es besser gewesen, wenn der Westen weiter in Afghanistan geblieben wäre und sich nicht zurückgezogen hätte?

Ich denke, man hätte in den letzten 20 Jahren andere Strukturen aufbauen können, dass das Land nicht wieder von der Taliban übernommen wird. Man hätte viel mehr in Bildung und Schulen investieren können. Über 60 Prozent der Siebenjährigen sind Analphabeten. Nach und nach hätte man prüfen können, inwieweit das Land wirklich schon so weit ist, dass man die Verantwortung wieder an die Afghanen übergeben kann. Aber nicht in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion von heute auf morgen.

Hilfe aus Deutschland ist nur bedingt möglich

Sind Familienmitglieder von Ihnen und Ihrer Frau immer noch vor Ort?

Die Familie meiner Frau, also Mutter, Vater, Bruder, Schwester, die sind noch da. Das ist für sie eine Belastung, natürlich hat sie auch immer wieder schlaflose Nächte und macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Ich bin sehr aktiv, bin viel unterwegs, aber das schränkt mich mental sehr ein.

Gibt es Möglichkeiten, von Kassel aus zu helfen?

Viele Hilfsorganisationen haben sich aus Afghanistan zurückgezogen. Deshalb ist es wichtig, dass man die wenigen Hilfsorganisationen, die noch vor Ort sind, finanziell oder mit anderen Mitteln unterstützt. Als die Taliban letztes Jahr verkündet haben, dass, die weiterführenden Schulen für Mädchen geschlossen sind, kam meine Frau, sehr schnell zum Entschluss, dass sie aktiv werden wollte von hier aus. Seitdem hat sie drei Online-Klassen und unterrichtet ehrenamtlich dreimal in der Woche 60 Mädchen in Kabul. Der Fokus liegt darauf, wenigstens ein bisschen Wissen zu vermitteln. Anfangs war die Nachfrage sehr groß, ist aber inzwischen geschrumpft – weil sie Angst haben, dass sie überwacht werden und die Taliban das mitbekommen. (Lara Thiele)

