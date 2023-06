„Mein vielleicht schönster Preis“

Ausgezeichnete Literatur: Leif Randt (Hauptpreisträger/Zweiter von rechts) mit Prof. Dr. Moritz Baßler, Jury-Vorsitzende Sandra Kegel, Dr. Alfred Etzrodt und OB Hetjes (von links)). jp © Jp

Leif Randt und Anna Yeliz Schentke mit dem Hölderlin-Preis ausgezeichnet

BAD HOMBURG - In diesem Jahr wurde der Friedrich-Hölderlin-Preis bereits zum 40. Mal vergeben. Ein besonderer Anlass, der im festlichen Rahmen der Schlosskirche unter der Federführung von Kulturamtsleiterin Dr. Bettina Gentzcke auch besonders gefeiert wurde. So wurde vor der Auszeichnung von Leif Randt und Förderpreisträgerin Anna Yeliz Schentke an die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger erinnert. Zu deren jeweiligen Bildern zitierten Schüler des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums (KFG) je einen Satz aus den Dankesreden der Preisträger. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von dem Kammermusik-Ensemble des Gymnasiums unter der Leitung von Regina Möller-Wäldle.

Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) ließ in seiner Begrüßungsrede die Geschichte des Preises Revue passieren. Nachdem das baufällige Hölderlinhaus in der Dorotheenstraße 1982 abgerissen werden musste, wurde ein Jahr später unter der Ägide des damaligen OB Wolfgang Assmann der Friedrich-Hölderlin-Preis zur Erinnerung an den Dichter eingerichtet, der mehrere Jahre in der Kurstadt gelebt hatte. Vorsitzender der ersten Jury war der bekannte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, der im Jahr 2000 selbst mit dem Preis ausgezeichnet wurde.

Thema beschäftigt sie schon lange

In ihrer Laudatio auf die Förderpreisträgerin betonte die österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla, dass Schentke mit ihrem Buch „Kangal“ keinen politischen Roman habe schreiben wollen, jedoch von einem Thema, das sie seit langem beschäftige: Die mehrschichtigen und teilweise unheilvollen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Auf der einen Seite das Land des Urlaubs für die Deutschen, auf der anderen Seite das Land für die dort lebenden Türken mit Angst und Verfolgung und dagegen die Sicht der in Deutschland lebenden Türken auf ihr Heimatland. Schentkes Roman, sagte Röggla, beschreibe die ständige Gefahr der Denunziation, die keine Ländergrenzen kenne und durch das Internet noch erweitert wurde. Der Roman verdeutliche die zweischneidige Form der Technologie, die Sprachräume eröffne und gleichzeitig Überwachungsräume schaffe.

Auch Anna Yeliz Schentke betonte in ihrer Dankesrede, dass sie den Roman nicht geschrieben habe, um Politik zu machen, auch wenn es immer wieder Menschen gebe, die ihr sagten, „dass sie vor der Lektüre gar nicht gewusst hätten, wie schlimm das alles sei mit der Türkei.“ Die Figuren, so sagte sie, gebe es nicht. Aber was es gebe, sei die Sprache der Figuren - eine Sprache, die bei Verhaftungswellen benutzt werde oder auch von Freunden, wenn sie von den Haftbedingungen ihrer Familienangehörigen berichten. Nicht wortgetreu, aber doch in Tonlage und Mimik.

Gelungene Dialoge

Die Laudatio auf Leif Randt hielt Professor Dr. Moritz Baßler aus Münster. Er beschrieb den Preisträger als einen Autor, der mit dem jüngsten Roman „Allegro Pastell“ ein Buch vorgelegt habe, bei dem alle Dialoge gelungen seien. Randt habe die Figuren überreflektierend dargestellt, aber in einem zugewandten Verhältnis zur Welt, ständig im Spannungsfeld, sich ein „okayes Leben“ zu ermöglichen. Dabei seien gesellschaftliche Probleme allgegenwärtig, wie etwa die Frage der Energiepolitik. Randt lege jedoch nicht fest, wie etwas gehandhabt werden müsse, sondern stelle stattdessen die Frage: „Wie sähe es aus, wenn?“ In seiner Dankesrede zog Leif Randt immer wieder Parallelen von seinem Leben zu dem von Friedrich Hölderlin. Von dem Erzähler aus dem hessischen Maintal, der Romane schreibt, ein zufriedener Typ, der handysüchtig ist, zog er den Bogen zu dem Dichter aus dem Schwäbischen, „an der Schwelle zur modernen Poesie schreibend, von der Gesellschaft gebrochen, philosophisch und gutaussehend“. Randt beschreibt sich selbst als jemand, der zu gesellschaftlichen Fragen „weder glühende Zustimmung noch beißende Kritik“ äußere, als jemand, der sich vielmehr für die „sentimentalen Grauzonen dazwischen“ zuständig fühle. Als Hölderlin 40 Jahre alt war, schrieb dieser in einem Gedicht, dass er nichts mehr sei, nicht mehr gerne lebe. Randt dagegen, gleichaltrig, sagt, dass er sich auf das Middle-Age, auf die nächsten Jahre freue. Zum Schluss bedankte er sich: „Das ist mein bisher vielleicht schönster Preis!“