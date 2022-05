„Mein Beruf als Erzieherin wird in Deutschland mehr geschätzt“

Von: Peter Hanack

Teilen

Alejandra Maestre fürchtet kalte Winter und freut sich auf Veränderung. © Privat

Alejandra Maestre aus Kolumbien erzählt, warum sie schon bald nach Hessen kommen wird.

Frau Maestre, wie sind Sie auf die Idee gekommen, in Deutschland arbeiten zu wollen?

Mein Beruf wird in Deutschland mehr geschätzt als hier in Kolumbien. Erzieherinnen werden bei uns nicht gut bezahlt. Ich habe mir Filme über deutsche Kindergärten angesehen und finde, dass sie sehr schön sind. Sie sind für Kinder sehr angemessen, das gibt ihnen die Möglichkeit für eine gute Entwicklung. Ich finde das wunderbar.

Ihre positive Einschätzung der hiesigen Kindergärten teilen so nicht alle in Deutschland. Was haben Sie bisher in Kolumbien gemacht?

Ich habe frühkindliche Bildung studiert und habe auch schon in einem öffentlichen Kindergarten und in einer Schule gearbeitet, in einem eher schwierigen Teil von Bogotá, wo Familien oft nur sehr wenig Geld haben. In der Schule war es einfacher, da gab es auch einen guten Kontakt zwischen uns und den Eltern.

Wie haben Sie sich denn auf die Arbeit in Deutschland vorbereitet?

Ich habe seit September fünf Stunden am Tag Deutsch gelernt und dann noch Hausaufgaben gemacht. Ich hatte eine wunderbare Lehrerin, Natalia. Sie ist sehr geduldig und hat es mir einfach gemacht, Deutsch zu lernen, auch wenn es schon sehr intensiv war. Ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen was gelernt und will mich ja auch noch weiter verbessern.

Ihr Deutsch ist in der Tat schon sehr gut, offenbar waren Sie sehr fleißig. Was werden Sie am meisten vermissen?

Sicher meine Freunde und meine Familie. Aber meine Mutter unterstützt mich, deshalb glaube ich, dass alles gut wird. Ich habe auch zwei Schwestern, ich bin die in der Mitte. Meine Mutter will mich auch in Deutschland besuchen kommen. Mein Vater ist Fußballfan und freut sich auch auf einen Besuch hier, weil es in Frankfurt eine berühmte Fußballmannschaft gibt.

Haben Sie vor etwas Angst?

Ja, vor Kälte und Winter. Hier in Kolumbien haben wir keine Jahreszeiten. Ich liebe es warm, ich weiß, dass es in Deutschland starke Winter geben kann.

Und auf was freuen Sie sich besonders?

Ich freue mich sehr, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten, was ich ja seit September nicht mehr getan habe, weil ich da vor allem die deutsche Sprache gelernt habe. Ich freue mich darauf, die Sprache weiter zu verbessern. Und ich mag Veränderungen, ich freue mich auf die große Veränderung, die ich nun bald erleben werde.

Interview: Peter Hanack