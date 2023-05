Mehrheit für Autobahn-Ausbau

Kurstadt soll Druck bei Land wegen A5 machen - Koalition folgt FDP

bad homburg - Nach dem Kreistag will nun auch die Mehrheit des Bad Homburger Stadtparlaments beim Land Hessen Druck für den Ausbau der A 5 machen. Zunächst sah es nicht so aus, als ob der FDP-Antrag eine Mehrheit finden würde. Er sieht vor, dass der Magistrat in Wiesbaden dafür wirbt, die 30 Autobahn-Projekte doch vordringlich anzugehen.

„Der Ausbau der A 5 hat große Auswirkungen auf Bad Homburg“, so FDP-Fraktionsvorsitzender Philipp Herbold. Pendler nach Frankfurt würden weniger oft im Stau stehen. Lärmschutz für Homburg und Friedrichsdorf werde es nur geben, wenn die Autobahn ausgebaut wird - Gleiches gelte für den zusätzlichen Autobahn-Anschluss bei Ober-Eschbach. Und, so Herbold, wenn es auf der A 5 besser flutsche, werde auch an der PPR-Kreuzung weniger los sein.

Hessens Verkehrsminister habe dem achtspurigen Ausbau der A 5 ja zugestimmt, nicht aber dem zehnspurigen, so Dr. Roland Mittmann für die CDU. „Vielleicht sollten wir erst mal mit achtspurig anfangen.“ Herbold sagte, dass der Verkehrsminister eine Zustimmung nur pauschal für alle 30 hessischen Ausbauprojekte gebe könne, die auch nicht verändert werden dürften - daher hätte man die Zehnspurigkeit quasi mit im Sack. Wenn die 30 Projekte nicht gemeinsam prioritär angegangen würden, werde auch der ebenfalls geplante Ausbau der A 661 zwischen Homburger Kreuz und Bad Homburg von vier auf sechs Spuren sowie des Kreuzes selbst fallen gelassen. Dies schien offenbar ein Umdenken in der Koalition zu bewirken. „Wir wollen dem Ausbau keine Steine in den Weg legen“, sagte Mittmann.

„Wir haben in Deutschland bereits ein gutes Straßennetz“, sagte Grünen-Fraktionschef Alexander Unrath. Vor einer Verbreiterung der A5 müssten in Hessen erst einmal marode Autobahnbrücken saniert werden. Ähnlich die BLB: „Ein zehnspuriger Ausbau der A 5 ist für uns ein No-Go“, so Dr. Cornelia Haschtmann. Durch eine solche „Monster-Autobahn“ würde nur „schneller gefahren und noch mehr Verkehr angelockt“.

Der Magistrat soll bei Bund und Land auch dafür werben zu prüfen, ob eine zusätzliche Autobahn-Abfahrt „nördlich von Ober-Eschbach“, errichtet werden kann - die CDU/SPD-Koalition hatte das FDP-Anliegen, einen Anschluss „von der A 5 nach Ober-Eschbach“, noch per Änderungsantrag modifiziert.