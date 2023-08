Mehr vermisste Demenzkranke

Für die Polizei ist die Suche nach orientierungslosen Menschen viel Arbeit

Main-Taunus - Eine steigende Tendenz“ hat die Polizei Westhessen bei einer besonderen Art von Einsätzen ausgemacht: Menschen mit Demenz werden immer häufiger vermisst gemeldet. Zuletzt war im Juli ein Mann aus einem Hofheimer Pflegeheim „in unbekannte Richtung“ verschwunden, wie es damals in der Polizeimeldung hieß. Ein typischer Fall, denn demenzerkrankte Menschen haben häufig eine sogenannte „Hinlauftendenz“, ihr großer Bewegungsdrang verstärkt noch das Bedürfnis, sich eigenständig auf den Weg zu einem anderen Ort zu machen - für dessen Erreichen aber in der Regel ihre Orientierungsfähigkeit nicht mehr ausreicht. In den üblichen Sondermeldungen, die die Bevölkerung zur Mithilfe aufrufen, ist dann häufig davon die Rede, die betreffende Person sei „orientierungslos und auf Medikamente angewiesen“. Ganz besonders schnell kann es an kalten Winter- und heißen Sommertagen dramatisch werden, wenn nicht schnell genug jemand aufmerksam wird, dass da jemand Probleme hat, den richtigen Weg zu finden.

Prävention ist das beste Mittel

Für die Polizei bedeuten diese Fälle einen „großen personellen und technischen Aufwand“, wie sie in einer Mitteilung deutlich macht. Und da Prävention auch hier das beste Gegenmittel ist, hat das Polizeipräsidium Westhessen gemeinsam mit den Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt auch im Main-Taunus-Kreis Fach- und Leitungskräfte von stationären Pflegeeinrichtungen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Dabei ging es zum einen um den fachgerechten Umgang mit Demenzkranken, zu dem eine angemessene Gesprächsführung, Betreuung und Beschäftigung gehören. Dass deutlich häufiger Demenzerkrankte von Einrichtungen als von pflegenden Angehörigen vermisst gemeldet werden müssen, hatte die Polizeistatistik gezeigt. Sicher auch eine Folge dünner Personaldecken, die überall, wo Pflegekräfte gebraucht werden, heute schon Normalfall sind. Wie Petra Kunz von der Fachstelle Demenz des Main-Taunus-Kreises erläutert, sei es wichtig, immer wieder bei denen, die mit Demenzkranken umgehen, die Sensibilität für ihr Verhalten zu stärken. „Bewegung ist insgesamt wichtig, auch bei diesem Krankheitsbild“, macht Kunz deutlich. Wichtig sei die Frage: „Wie bemerke ich besser, dass jemand gehen möchte“. Im privaten Bereich könne ein Sensor an der Türmatte oder ein Windspiel helfen mitzubekommen, dass jemand im Begriff ist, die Wohnung zu verlassen. Nach Kunz’ Erfahrung ist die „Hinlauftendenz“ oft Ergebnis einer „fehlenden Einbindung“ der Demenzkranken. „Ich hab’ nichts zu tun, keiner will was von mir“, aus diesem Eindruck komme der Impuls: „Dann suche ich mir einen für mich passenderen Ort.“

Auch mögliche technische Hilfsmittel wurden bei der Veranstaltung der Polizei vorgestellt. GPS-basierte Personenortungssysteme etwa. Auch nach Einschätzung von Petra Kunz probate Mittel, um einfach für mehr Sicherheit zu sorgen. Schließlich dürfen auch Demenzkranke nicht in irgendeiner Form fixiert oder weggeschlossen werden, wie sie unterstreicht.

Da möglichst präzise Informationen über die Vermissten wichtig sind für die Polizei, regt diese das Erstellen von „Notfallkarten“ an. Aktuelle Fotos und andere wichtige Angaben sollen so stets griffbereit sein.

Über die unterschiedlichen technischen Möglichkeiten informiert etwa die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft im Internet. Hier gibt es auch Hinweise auf finanzielle Beihilfen. Zudem hat Petra Kunz bereits mit der Polizei überlegt, eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema auch für Pflegende Angehörige auf die Beine zu stellen. Möglicherweise werde man eine solche im „Jahr der Demenz“, das 2024 begangen wird, anbieten.

Wer direkt einen Rat in diese Richtung möchte, der kann sich per E-Mail an das Polizeipräsidium Westhessen (Beratungsstelle.ppwh@polizei-hessen.de) wenden. Tipps gibt es auch bei der Fachstelle Demenz des MTK, die vom Caritasverband getragen ist (Telefon: 0 61 92/29 24-32 ).

Für den Vermissten, der im Juli zunächst unbemerkt eine Senioreneinrichtung in Hofheim verlassen hatte, ging der Ausflug übrigens gut aus. Aufmerksamen Kollegen sei er noch in der Nacht nach seinem Verschwinden an der Silostraße im Frankfurter Westen aufgefallen, kann ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichten.