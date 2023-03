Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

Aktionen zum Internationalen Frauentag in WIesbaden, darunter eine Führung durch das „House of Dust“.

Der Internationale Frauentag am heutigen Mittwoch steht in Wiesbaden unter dem Motto „Die Stadt gehört uns allen – ganz sicher!“

Wie eine aktuelle Studie des Bundeskriminalamts zeige, sei das subjektive Sicherheitsgefühl von Frauen im öffentlichen Raum nur halb so hoch wie von Männern. Catcalling – das sexuell anzügliche Rufen, Reden oder Pfeifen – und Belästigungen durch Männer seien Hauptgründe dafür, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus gibt es von 15 bis 18 Uhr unter anderem Aktionsstände, Vorträge und einen Poetry-Slam, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Nicht akzeptabel

Um 15 Uhr eröffnet Gleichstellungsdezernentin Christiane Hinninger (Grüne) den Aktionsmarkt. „Wir wissen aus Studien, dass 60 Prozent aller Frauen in Deutschland mindestens eine Form von sexueller Belästigung erlebt haben“, sagt sie. „Und wir wissen auch, dass diese Formen von sexueller Belästigung oft in der Öffentlichkeit und im Freizeitkontext stattfinden. Das können wir als Stadt und als Gesellschaft nicht akzeptieren.“ Das kommunale Frauenreferat wird von Mittwoch an bis Freitag, 24. März, im Rathausfoyer eine Ausstellung zum Thema zeigen, die während der Öffnungszeiten kostenfrei besucht werden kann. Außerdem werden Angebote wie das Heimwegtelefon und die Kampagne „Luisa ist hier“ vorgestellt.

Das Kulturamt lädt für heute ab 13 Uhr zu einer ebenfalls kostenfreien Führung mit Cornelia Saalfrank durch das „House of Dust“ von Alison Knowles auf dem Kranzplatz ein. 1962 fanden im Museum Wiesbaden die „Fluxus Internationale Festspiele Neuester Musik“ statt. Alison Knowles war damals die einzige Frau, die mit auf der Bühne stand. 1967 komponierte sie eines der ersten computergenerierten Gedichte: „The House of Dust“.

Um 18 Uhr wird die Ausstellung „Kunst über Erzählung. Nina Sten-Knudsen“ im Kunsthaus, Schulberg 10, eröffnet. Sten-Knudsen, eine der wichtigsten dänischen Künstlerinnen, wird anwesend sein. diu