Mehr Knöllchen

Teilen

Stadtpolizei kontrolliert häufiger

oberursel - Diese Worte sind wohlbedacht gewählt: Die Stadt Oberursel will bei Autofahrern „das Bewusstsein schärfen“, beim Parken auch andere Verkehrsteilnehmer „im Blick zu behalten“. Das hat der Erste Stadtrat Christof Fink (Grüne) jetzt angekündigt. Deutlicher formuliert, bedeutet dies: Die Stadtpolizei will fortan Falschparken verstärkt ahnden. Nach Angaben des Magistrats hat sie vor, einen „Tag des ruhenden Verkehrs“ künftig einmal im Quartal durchzuführen. Erstmals soll dies am Gründonnerstag, 6. April, der Fall sein.

Der Verwaltung geht es um „ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge, zum Beispiel in den Kurvenbereichen, vor und hinter Fußgängerüberwegen, Parken in zweiter Reihe und auf gekennzeichneten Fahrradspuren“. All dies gefährde andere Verkehrsteilnehmer. Es sei wichtig, die Falschparker „immer wieder auf diese Gefahren durch ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen“, teilte der Erste Stadtrat am Freitag mit. Auch in den Ortsbeiräten werde regelmäßig über Falschparker geklagt, vor allem, wenn Schulwege betroffen sind. Fink weiter: „Es wird aber selbstverständlich auch weiterhin die gewohnten Kontrollen im Rahmen der täglichen Streifentätigkeit geben.“ red/ask