Mehr Grün in Vorgärten

Wetterau - Die Dorf-Akademie der LEADER-Region Wetterau/Oberhessen lädt für Dienstag, 28. Februar, 18 Uhr, zu einem Online-Vortrag der Landschaftsarchitektin und Diplom-Ingenieurin Anette Schött ein. Er richtet sich an alle kommunalen Mitarbeiter der LEADER-Region, politische Vertreter, Dorfaktiven und weiteren Interessierten.

In vielen (Vor-)Gärten Deutschlands gibt es immer häufiger Schotterflächen. Eine „grüne“ Alternative dazu ist die Gestaltung mit Stauden. Aufgrund einer geringen Pflegezeit und eines attraktiven sowie abwechslungsreichen Erscheinungsbildes erfreuen sich Staudenpflanzen sowohl in privaten als auch öffentlichen Räumen seit einigen Jahren großer Beliebtheit. So verändert sich das Erscheinungsbild über das Jahr hinweg durch unterschiedliche Farben und Formen. Die naturnahen, klimaresilienten und farbenfrohen Pflanzungen erfreuen Besucher, Bürger und Insekten gleichermaßen. Darüber hinaus verbessern Staudenpflanzungen das Mikroklima.

Wie lassen sich attraktive, individuell gestaltete Staudenpflanzungen im öffentlichen sowie privaten Grün realisieren und pflegen? Wie muss bei der Planung, Anlage und Pflege dieser Pflanzungen vorgegangen werden, damit sie gelingen? Diese Fragen werden während des Vortrags beleuchtet und anhand verschiedener Beispiele, unter anderem mit Bezug zur Stadt Büdingen, beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen auf dorfakademie.org/veranstaltungen oder E-Mail an dorf-akademie@ wfg-wetterau.de. red