Mehr Geld für Soziales

Land fördert Familienzentren

Hochtaunus - Dieses Jahr fördert das Land Hessen wieder insgesamt über 200 Familienzentren mit mehr als 4 Millionen Euro“, berichtet der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Holger Bellino (CDU). Auch die Familienzentren im Hochtaunuskreis profitieren davon, und neun Einrichtungen erhalten Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 153270 Euro. Gefördert werden drei Familienzentren in Bad Homburg mit 49500 Euro und weitere in Friedrichsdorf, Neu-Anspach, Oberursel, Wehrheim und Weilrod.

„Die hessischen Familienzentren sind wichtige Einrichtungen für Familien“, sagt Bellino. „Sie bieten einen Ort der Begegnung, des Austauschs, der Beratung und Bildung. Familienzentren unterstützen und begleiten hessische Familien auf vielfältigste Weise. Sie bieten Raum für Austausch und Beratung und tragen dazu bei, dass Familien in Hessen gestärkt werden.“ Zahlreiche Angebote reichen von Babykursen über Kreativ- und Sprachkurse bis hin zu Ferienangeboten, Selbsthilfegruppen, Spiel- und Bastelgruppen und vielem mehr. Familienzentren sind wichtige Anlaufstellen für Familien in den unterschiedlichen Lebenslagen und bieten diesen Unterstützung. red