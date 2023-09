Mehr Geld für psychosoziale Beratung

Landeswohlfahrtsverband unterstützt Einrichtungen im Kreis mit 115 000 Euro

Hochtaunus - Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) erhöht seine Förderung für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB). Insgesamt gehen in diesem Jahr laut einer Mitteilung des LWV mehr als 3,1 Millionen Euro an die PSKB. Das sei eine Erhöhung um rund 298 000 Euro gegenüber dem Vorjahr und ergebe sich aus einem gestiegenen Grundförderbetrag und der gestiegenen Einwohnerzahl Hessens.

In den Hochtaunuskreis fließen 114 955 Euro: Das Diakonische Werk erhält für seine Einrichtungen in Bad Homburg und Wehrheim 68 973 Euro. Der Verein Perspektiven unterhält PSKB in Königstein und Oberursel, deren Arbeit der LWV mit 45 982 Euro fördert. Als niedrigschwelliges ambulantes Angebot sind die PSKB ein wesentlicher Teil der gemeindepsychiatrischen Versorgung: Psychisch kranke Menschen und deren Angehörige finden dort, oft im Anschluss an einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, vorübergehend oder auch langfristig Unterstützung. „Den PSKB kommt eine immer größere Bedeutung zu, denn in jedem Jahr nehmen schwere psychische Erkrankungen zu und werden oft auch chronisch. Die zurückliegenden Corona-Jahre haben diesen Trend noch verstetigt“, sagt Landesdirektorin Susanne Selbert. red