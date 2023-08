Mehr Arme in Hessen als im Bundesschnitt

Von: Gregor Haschnik

Die FR beantwortet Fragen und Antworten zum Thema Armut in Hessen.

Soziale Einrichtungen berichten, dass Armut in Hessen zugenommen habe und sehen sich auch durch Statistiken bestätigt. Das Land verweist auf eigene Maßnahmen und sieht den Bund in der Pflicht. Die FR beantwortet wichtige Fragen zum Thema.

Wie viele Hess:innen sind arm?

Aus dem jüngsten Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes geht hervor, dass 2022 etwa 18,5 Prozent der Hess:innen betroffen waren, ungefähr 1,1 Millionen. Nur fünf Bundesländer haben einen schlechteren Wert; der Schnitt liegt bei 16,9 Prozent. Den letzten Platz nimmt Nordrhein-Westfalen ein. Der Bericht basiert unter anderem auf Daten des Statistischen Bundesamts,

Wer gilt als arm?

Der Wohlfahrtsverband orientiert sich an der gängigen Definition. die auch Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Demnach ist arm, wer mit seinem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Bei einer alleinstehenden Person lag der Wert bei 1145 Euro monatlich, bei einem Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2405 Euro und bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter 14 bei 1489 Euro.

Wie haben sich die Zahlen in den vergangenen Jahren verändert?

Die Armutsquote ist seit 2010 stetig gestiegen. Im Jahr 2020 wurde sie noch auf 17,4 Prozent beziffert, fünf Jahre zuvor betrug sie drei Prozentpunkte weniger.

Welche Gruppen sind besonders stark betroffen?

Neben Erwerbslosen, Niedriglöhner:innen und Menschen mit Migrationsgeschichte sind vor allem Alleinerziehende stark gefährdet.

Welche Zahlen liegen zur Situation von Alleinerziehenden und Kindern vor?

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind 24,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen – rund 261 000 Hess:innen unter 18 Jahren – von Armut betroffen (bundesweit der vierthöchste Wert) und 45,4 Prozent der Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil.

Welche wichtigen Erkenntnisse liefert der Landessozialbericht zur Lage von Alleinerziehenden?

Auch dieser Bericht, dessen Daten jedoch nur bis ins Jahr 2020 reichen, geht hier von etwa 45 Prozent Armutsbetroffenen aus und nimmt sie bei der Analyse in den Fokus. Alleinerziehende in Hessen sind zu circa 90 Prozent Frauen. Zu ihren wesentlichen Problemen gehört, dass sie öfter im Niedriglohnbereich, in Teilzeit und zumeist unter ihrer Qualifikation arbeiten, auch aufgrund nicht ausreichender Betreuungsangebote. Beklagt wird auch eine ausufernde Bürokratie bei Hilfen.

Wie schätzen soziale Institutionen die Entwicklung ein?

Sie sprechen von einer Verschärfung. Der Landesverband der hessischen Tafeln zum Beispiel verzeichnet einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Kund:innen, auf 135 000 (Stand Ende 2022).

Was tut das Land gegen Armut?

Die Regierung verweist auf zahlreiche Maßnahmen, etwa Bildungs- und Ausbildungsangebote, höhere Budgets für die sozialpolitische Arbeit von Kommunen und Institutionen, Finanzhilfen während der Corona-Pandemie oder die Tatsache, dass erstmals nach langer Zeit wieder mehr Sozialwohnungen geschaffen wurden als aus der Bindung gefallen sind. Gleichzeitig fordert das Land vom Bund größere Anstrengungen, etwa in Form einer angemessenen Kindergrundsicherung.

Was fordern die Verbände?

Der Paritätische Wohlfahrtsverband verlangt ein viel entschiedeneres Vorgehen auch der Landespolitik. Er fordert beispielsweise eine Offensive für deutlich mehr Sozialwohnungen, viel höhere Investitionen in Bildung und Betreuung. Der Sozialverband VdK plädiert für einen jährlichen, „handlungsorientierten“ Sozialbericht, um besser auf Entwicklungen reagieren zu können.

Zusammengestellt von Gregor Haschnik