Maschinen gestohlen

Wetterau - Mehrere Maschinen sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen von Wetterauer Baustellen gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Unbekannte auf jeweils einer Baustelle in Bad Nauheim und in Rosbach ihr Unwesen getrieben. Ob es sich dabei um dieselben Täter handeln könnte, wurde nicht erwähnt.

Zwischen 22 Uhr am Dienstag und 8.30 Uhr am Mittwoch wurden vom Grundstück eines Wohnhauses im Bad Nauheimer Dachspfad eine Rüttelplatte, ein Stampfer, eine Verdichtungsramme und eine Trennmaschine gestohlen Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 14 000 Euro. Auch auf einer Baustelle an der Ecke Homburger Straße/Brüder-Grimm-Straße in Ober-Rosbach schlugen unbekannte Diebe zu. Diese Tat geschah zwischen Dienstag um 16 Uhr und Mittwoch um 8 Uhr. Die Diebe nahmen eine Rüttelplatte und einen Baggeraufsatz zum Schneiden von Asphalt mit. Die Polizei gibt den Wert der Maschinen mit 9000 Euro an.

Zu beiden Fällen bittet die Polizei in Friedberg um Hinweise unter 0 60 31/60 10. red