Mainzer Programmkinos stehen vor der Schließung

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Die Betreiber von Palatin und Capitol in Mainz sind von der Stadtverwaltung enttäuscht. Die Stadt würde gerne beide Häuser kaufen

Noch sechs Monate – dann brechen für Kinofans in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz traurige Zeiten an. Die einzig verbliebenen Programmkinos Capitol und Palatin stellen am 28. Oktober den Betrieb ein. Auf der Website der Kinos, die seit 2009 der Seehuber-und-Zeiler-GbR gehören, werden die Tage, Minuten und Sekunden bis zur Schließung gezählt.

Nicht aus freudiger Erwartung. Die beiden Betreiber Jochen Seehuber und Eduard Zeiler sind so enttäuscht von der Entwicklung , dass sie nicht mehr fotografiert werden möchten. Innerlich hätten sie bereits abgeschlossen, berichtet Seehuber der FR. Im März habe er wegen der Unsicherheit, wie es weitergeht, die Versicherungs- und Wartungsverträge in sechsstelliger Höhe kündigen müssen, „und die lassen sich auch nicht so einfach verlängern“, sagt er. Geringe Besucherzahlen seien nicht für die Misere verantwortlich. Im Gegenteil, die beiden Programmkinos seien gut gelaufen, betont Seehuber.

Nach jahrelangen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung und dem Investor, der das Gebäude gekauft hat, in dem sich das Palatin befindet, habe es zunächst Hoffnung auf einen Weiterbetrieb gegeben. Dafür hätte das Kino-Unternehmen aber vor Ablauf der Verträge Garantien in der Hand haben, die städtische Ausschreibung für einen Kinobetrieb hätte früher erfolgen müssen. Seehuber spricht von Versäumnissen und Inkompetenz der Stadt. Die Schließung ist auch deshalb bitter, weil nach dem Ende der Lichtspielsäle Residenz und Prínzess 2017 nur das kommunale Kino Cinémayence übrigbleibt, das anspruchsvollere Filme zeigt. Im Cinestar laufen überwiegend Blockbuster.

Abriss wegen Baufälligkeit

Das Palatin befindet sich in einem 50er-Jahre-Haus in der Hinteren Bleiche in der Mainzer Innenstadt. Der schmale Flur im Erdgeschoss führt über eine Treppe in den ersten Stock zu vier Kinosälen. 2020 hat das Mainzer Wohnungsbauunternehmen Fischer & Co das Gebäude erworben, das es wegen Baufälligkeit abreißen und durch einen Neubau ersetzen möchte. „Wir bauen dort ein neues Kino mit drei Sälen im Erdgeschoss“, versichert Geschäftsführer Frank Röhr, „und darüber Wohnungen.“ Darauf habe sich das Unternehmen mit den Kinobetreibern und der Stadt in fruchtbaren Gesprächen geeinigt. Wie lange es bis zur Eröffnung dauern werde, darauf möchte sich Röhr nicht festlegen. Der Bauantrag sei auch noch nicht gestellt worden, sagt er. Vom Abriss Anfang 2024 oder später ist die Rede. Röhr sagt, eigentlich hätten die Programmkinos noch ein Jahr weiterlaufen können.

Das Capitol liegt um die Ecke in der Neubrunnenstraße. Dieses Kino gibt es seit 1933, es ist das älteste der Stadt und hat nur einen Saal. Seehuber und Zeiler sehen sich gezwungen, es ebenfalls zu schließen, weil sich der Betrieb ohne das Palatin nicht lohne.

Die Mainzer Bau- und Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) kann sich nicht erklären, wie es zu den Missverständnissen mit den Kinobetreibern kommen konnte und warum diese ihr die Schuld an der Schließung geben. „Wir haben anderthalb Jahre mit den Betreibern gute Gespräche geführt“, berichtet sie, „auch darüber, was eine Verwaltung darf und was nicht.“

Ein privatwirtschaftlich betriebenes Unternehmen wie die Seehuber-und-Zeiler-GbR finanziell zu unterstützen, „darf die Verwaltung nicht“. Grosse, seit 13 Jahren im Amt, sagt, sie habe auch nicht getrödelt, sondern dem Projekt „eine hohe Priorisierung eingeräumt“, aber politische Prozesse dauerten nun mal. Es brauche Gutachten und Mehrheiten.

Dass sie in der Stadtratssitzung im Februar bereits ein einstimmiges Votum erhalten habe, um „einen dauerhaften Kinobetrieb am Standort Hintere Bleiche 6-8 sicherzustellen“ und dafür den Erwerb der Kinoflächen „nach Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes zu prüfen“, nennt sie einen Erfolg. Der Bewerberaufruf für den Betrieb des Programmkinos soll noch vor der Sommerpause veröffentlicht werden. Und Seehuber und Zeiler könnten sich bewerben.

Großer Wurf für die Kinos

Es könne sein, dass Filmliebhaber:innen nicht allzu lange auf ein neues Programmkino warten müssen. Die Dezernentin plant für die Kinolandschaft den großen Wurf. Da Mainz dank der Gewerbesteuereinnahmen vom erfolgreichen Immuntherapieunternehmen Biontech zu Reichtum gekommen ist, kann sie sich es leisten, die Pläne umzusetzen. „Wir waren noch nie so weit wie heute“, triumphiert sie.

Grosse möchte, dass die Stadt beide Gebäude, die derzeit die Programmkinos beherbergen, kurzerhand kauft. Die Verträge für den Erwerb des Hauses in der Hinteren Bleiche seien kurz vor der Unterschrift, sagt die Bau- und Kulturdezernentin. Die Besitzer des Hauses in der Neubrunnenstraße seien angeschrieben worden, hätten aber noch nicht geantwortet. Grosse würde gerne während der Bauphase wenigstens den Saal im Capitol nahtlos weiterbetreiben. „Wir würden es auch mieten“, räumt sie ein, wohlwissend, dass dieser Plan auch scheitern kann. Welche Rechtsform für das Betreibermodell infrage komme, werde gerade geprüft. Die Stadt dürfe nur gemeinnützige Projekte unterstützen.

Damit das alles klappt, schaffe die Stadt eine Stelle in der Verwaltung, die sich nur mit Kinos beschäftigt. Grosse schwebt eine Kooperation der Programmkinos mit dem kommunalen Kino vor. Auch dieses, zurzeit im Institut Francais untergebracht, könnte umziehen. Die Stadt beabsichtigt, den ehemaligen Kaufhauskomplex in der Ludwigsstraße zu einem Haus der Kultur umzubauen. Dort sollen das Kleinkunsttheater Unterhaus, Teile des Staatstheaters und das Staatsorchester unter einem Dach untergebracht werden. Das Cinémayence könnte dort ebenfalls eine Bleibe finden.

Das Kino Palatin von außen gesehen. © Michael Schick