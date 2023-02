Zwei Wochen ohne Heizung

Senioren sitzen im Kalten

Sulzbach - Es war mehr als zwei Wochen lang ein unhaltbarer Zustand, der für großen Ärger sorgte. In der Senioren-Wohnanlage „Im Brühl 34“ war die Heizung ausgefallen, und es gab erhebliche Verzögerungen bei den Reparaturarbeiten. Die Bewohner der 27 Wohneinheiten saßen im Kalten. Der von der Gemeinde gemietete Aufenthaltsraum konnte nicht genutzt werden, so dass für den Dienstag-Club und das Seniorenturnen der TSG „Fit im Alter“ Ausweichquartiere gesucht werden mussten. Der Sohn einer Bewohnerin machte seinem Ärger Luft und informierte diese Zeitung. Seit Monaten sei die Heizungsanlage schon defekt. Wegen lautstarken Geräuschen hätten die Bewohner nachts nur schlecht schlafen können.

In der Kommunikationsabteilung des Gemeinnützigen Siedlungswerkes (GSW), das die Wohnanlage betreut, hieß es dass der Schaden behoben ist und die Heizung seit Dienstagabend wieder läuft. Dies bestätigte nun eine Anwohnerin. Eines ist aber offenbar noch nicht geklärt: „Das nächtliche Geklapper der Heizung, das die Bewohner im Schlaf stört, ist nach wie vor vorhanden.“

Katja Förster von der Unternehmenskommunikation der GSW berichtete, dass die Techniker bei der Reparatur zunächst auf der falschen Spur waren, um einen Riss im Heizkreis zu beheben. Erst in einem zweiten Anlauf sei die eigentliche Ursache erkannt und das Problem beseitigt worden. Förster wies darauf hin, dass die GSW während der Zeit der Reparatur Warmluftgebläse in die Wohnungen gestellt habe so dass eine Zimmertemperatur von mindestens 20 Grad erreicht wurde. wm