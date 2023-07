Unterschriften für das Bürgerhaus

Initiative will Bürgerbehren

Sulzbach - 9800 Einwohner hat die Gemeinde Sulzbach, auf rund 900 Unterschriften der Bürger hofft die Initiative „Bürger für das Bürgerhaus“, denn wie sie bereits angekündigt hatte, strebt sie ein Bürgerbegehren für den Erhalt des Gebäudes an. Die Gemeindevertretung hatte in ihrer Sitzung am 6. Juli bei Gegenstimmen der SPD beschlossen, das Bürgerhaus am Platz an der Linde abzureißen. Geplant ist eine barrierefreie Neubebauung mit Seniorenwohnen, Gastronomie, Mehrzweckraum und eine Tiefgarage.

Doch die Initiative will weiterhin für das alte Bürgerhaus kämpfen. „Die Vorbereitungen zur Durchführung des Bürgerbegehrens sind abgeschlossen“, teilte der Sprecher der Initiative, Hans Weihrauch, mit. Die Unterschriftenlisten, die unter Hinzuziehung eines Anwalts erarbeitet wurde, liegen von Freitag, 21. Juli, an bis einschließlich 28. August in verschiedenen Geschäften aus. „Es ist geplant, dass Mitglieder der Initiative bei Info-Ständen jeden Samstag am Dalles und am Wochenmarkt Unterschriftslisten bereithalten“, erklärt Weihrauch auf Anfrage.

„Diese Räumlichkeit wird benötigt.“ Eine energetische Sanierung sei sicher notwendig, „aber das ist ein gesundes Gebäude, das bereits jetzt teilweise barrierefrei ist“. Die Bausubstanz des 46 Jahre alten Bürgerhauses sei erhaltenswert. Seniorenwohnen in unmittelbarer Nähe zur evangelischen Kirche und bei den zahlreichen Veranstaltungen im Jahr seien Konflikte bereits jetzt absehbar. „Ich verstehe Politiker nicht, die darüber hinwegsehen.“ nay