Unfallverursacher kommt in die Klinik

Karambolage mit vier Fahrzeugen

Sulzbach - Auf der Landesstraße 3266 bei Sulzbach hat es am Mittwoch gekracht. Gegen 15.45 Uhr fuhren vier Fahrzeuge, ein Opel Corsa, ein VW Transporter, ein Tesla sowie ein VW Caddy auf der Landesstraße Richtung Frankfurt. Kurz vor der Abfahrt des Main-Taunus-Zentrums mussten die Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. „Der Fahrer des VW Caddy, ein 75 Jahre alter Mann, reagierte offensichtlich zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Tesla auf, der wiederum auf den Transporter geschoben wurde“, berichtete gestern die Polizei. Der Transporter sei dann gegen den vorausfahrenden Corsa gestoßen. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden an den vier Fahrzeugen summiert sich auf knapp 30 000 Euro. red