So soll es mit dem Bürgerhaus weitergehen

Gemeinde lädt für 15. Juni zu einer Informationsveranstaltung ein

Sulzbach - Darauf haben viele Sulzbacher und vor allen Dingen die Mitglieder der Initiative „Bürger fürs Bürgerhaus“ lange gewartet: Am Donnerstag, 15. Juni, findet um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Frankfurter Hof eine Informationsveranstaltung zur Zukunft des Bürgerhauses am Platz an der Linde statt. Hierzu lädt die Gemeinde die interessierte Öffentlichkeit ein.

An diesem Abend erfolgt die Präsentation der vom parlamentarischen Arbeitskreis „Bürgerhaus“ erzielten Ergebnisse und kontinuierlich erlangten Erkenntnisse vor dem Hintergrund der bisherigen Ausgangs- und Beschlusslage. Darüber hinaus werden die weiteren Absichten und nächsten Schritte thematisiert.

Über die Zukunft des Bürgerhauses mit Gaststätte, Vereinsräumen, Saal und Biergarten beriet seit dem Spätsommer 2021 in nichtöffentlichen Sitzungen eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe. Es wurde mehrfach getagt, es drangen - wie abgesprochen - keine Informationen an die Öffentlichkeit. Ursprünglich war in der ersten Phase eine Diskussion ausschließlich im Kreis der Kommunalpolitiker vorgesehen.

Für die nächste ebenfalls nicht öffentliche Runde sollten Bürger hinzugezogen werden, die von den Fraktionen benannt werden. In der dritten Runde sollte eine öffentliche Information und Diskussion folgen.

Die Sitzungsfolge des Arbeitskreises wurde jedoch durch die Corona-Pandemie erschwert, so dass man sich wegen der damaligen hohen Inzidenzzahlen auf eine zeitweise Aussetzung der Treffen geeinigt hatte. Auch über Sitzungstermine drang nichts nach draußen. Bürgermeister Elmar Bociek hatte Ende April nach einer erneuten Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dass die Beratungen des Arbeitskreises vor dem Abschluss stehen. Es sei nicht vorgesehen, wie ursprünglich geplant, eine zweite Runde mit von den Fraktionen berufenen Bürgern zu starten.

Vielmehr sollen noch vor der Sommerpause im Juni in einer Informationsveranstaltung für die Bürger die Ergebnisse und Vorschläge des Arbeitskreises präsentiert werden. Diese Einladung ist jetzt für den 15. Juni erfolgt.