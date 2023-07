Radfahrerin tödlich verunglückt

Teilen

Sturz gegen Traktoranhänger

Sulzbach - Eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Sulzbach ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Die Frau war gegen 17.30 Uhr in Begleitung ihres Ehemanns sowie zwei weiteren Fahrradfahrern gemeinsam auf einem Feldweg in der verlängerten Jahnstraße unterwegs. Als sich von hinten ein Traktor mit Anhänger näherte, wollten die Fahrradfahrer dem Gefährt ermöglichen, zu überholen und fuhren hierzu an den rechten Fahrbahnrand des betonierten Feldwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Radfahrerin und kollidierte mit dem Anhänger, wodurch sie massive Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich erlitt“, berichtete die Polizei.

Umgehend eingeleitete Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene Rettungskräfte seien jedoch erfolglos geblieben.

Bei einem an Ort und Stelle durchgeführten Atemalkoholtest hätten sich beim 64 Jahre alten Fahrer des Traktors keine Auffälligkeiten gezeigt. „Es war vermutlich ein sehr tragischer Unfall“, erklärte gestern ein Sprecher der Polizei. red