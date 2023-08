Fahrer wird aus Smart geschleudert

51-Jähriger schwer verletzt

Sulzbach - Am Sonntag gegen 21.55 Uhr passierte auf der Bundesstraße 8 in Richtung Kelkheim, in Höhe der Ausfahrt zum Main-Taunus-Zentrum, ein schwerer Unfall. Ein silberner Smart kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Leitplanke, wurde gegen einen Baum katapultiert und knallte wieder auf die B 8 zurück. Dabei wurde der 51 Jahre alte Fahrzeugführer aus Königstein durch das Faltdach aus dem Wagen geschleudert und kam auf der B 8 zum Liegen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte waren schnell an der Unfallstelle und versorgten ihn.

Der Smart-Fahrer war vermutlich allein auf der Straße unterwegs, als der Unfall geschah. Aus noch unbekannten Gründen, möglicherweise aufgrund der regennassen Fahrbahn, verlor er die Kontrolle über sein Auto und hinterließ eine Spur von Verwüstung, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam.

Die B 8 war während der Unfallaufnahme vier Stunden lang gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Die Sulzbacher Feuerwehr wurde alarmiert, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsmittel aufzunehmen. Rund 20 Feuerwehrleute waren bis gegen 1.30 Uhr im Einsatz. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Stefan Uhrig, berichtete, dauerte der Einsatz deshalb so lange, weil die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen an die Unfallstelle beordert hatte, für den das gesamte Terrain ausgeleuchtet werden musste. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 0 61 96 / 96 950 in Verbindung zu setzen. wm