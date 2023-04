Erinnerungen an ein Bahnhofsjuwel

Der Sulzbacher Bahnhof galt in den 30er-Jahren als einer der schönsten in der Region. Das lag vor allem am Stationsvorsteher Jean Sedler, der ein großer Blumenliebhaber war. geschichtsverein Sulzbach © Geschichtsverein Sulzbach

1971 wurde die Station abgerissen / Geblieben ist ein schmuckloser Haltepunkt

Sulzbach - Wenn im Gespräch mit älteren Sulzbachern der alte Sulzbacher Bahnhof zum Thema wird, dann schwelgen die Senioren in Erinnerung. Da stand ein historisches Gebäude mit dem Fahrkartenschalter, einem Kiosk und einem Wartesaal. In den 1930er Jahren galt der Sulzbacher Bahnhof als einer der schönsten in der Region. Das lag am damaligen Stationsvorsteher Jean Sedler, der seine berufliche Wirkungsstätte mit vielen blühenden Blumen schmückte. Dieses Kleinod wurde aber 1971 abgerissen. Seitdem ist dort nur ein schmuckloser Haltepunkt.

Von diesem herrlichen Blickfang entlang der Bahnstrecke und dem unrühmlichen Ende sprach der Vorsitzende des Geschichtsvereins, Joachim Siebenhaar, unter anderem im Erzählcafé im Gewölbekeller des Bürgerzentrums Frankfurter Hof. „Von der Bäderbahn zur K-Bahn - 175 Jahre Eisenbahn Höchst - Bad Soden“ lautete das Thema des Vortrages, das 60 interessierte Besucher angelockt hatte.

Die erste Eisenbahnfahrt in Deutschland fand im Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth statt. „Und bereits vier Jahre später wurde die Strecke Frankfurt - Höchst eröffnet“, berichtete Joachim Siebenhaar, der viele Daten, Fakten, Zahlen über die Entwicklung von der Bäderbahn bis heute zusammengetragen hatte und seinen fast 90-minütigen Lichtbildervortrag mit alten, teils handschriftlichen Dokumenten und Fotos wie Streckenführungen, Fahrplänen, Billets, Bahnhöfen, Dienstwohnungen, Gleisbauten, Lok-Typen und Wagenklassen inhaltsreich illustrierte.

Da sich Soden ab 1701 kontinuierlich zu einem Heil- und Badeort entwickelte und viele betuchte Frankfurter ab 1722 dort kurten, gab es nach der Eröffnung der Strecke von Frankfurt nach Höchst erste Überlegungen zum Bau einer Verbindung von Höchst nach Soden. 1845 erteilte der Herzog von Nassau dem Bankhaus Gebrüder Bethmann die Konzession für diese Eisenbahnstrecke. Darin eingeschlossen war auch die Genehmigung zum Bau eines Kur- und Badehauses. Um Bahn und Kurhaus finanzieren zu können, wurde unter der Führung des Bankhauses Bethmann die Sodener Aktiengesellschaft gegründet. Für den Bau der Bahnstrecke verpflichtete die Gesellschaft den Eisenbahningenieur Edmund Heusinger von Waldegg.

Hinein ins flache Sulzbachtal

Von Waldegg erkannte, dass die zunächst vorgesehene Streckenführung parallel zur damaligen „Chaussee“, heute alte Bundesstraße 8, für die damaligen Dampflokomotiven eine zu extreme Steigung aufwies. Von Waldegg fand eine Lösung: das relativ flache Sulzbachtal, also die jetzige Streckenführung.

Dazu konnte der Höchster Bahnhof genutzt werden. Der Sodener musste erst noch gebaut werden; mit Wohnungen, Wagenremise, Wasserhaus und Güterschuppen.

„Am 22. Mai 1847 war es dann so weit“, berichtete Joachim Siebenhaar in seinem Vortrag und zeigte den ersten Fahrplan. Vormittags verkehrten fünf Züge mit drei Wagenklassen von Höchst nach Soden und umgekehrt, nachmittags nur vier.

Nach der Kursaison verkündete der AG-Vorstand, dass ab dem 25. Oktober der Bahnbetrieb eingestellt werde und nur noch in den Sommermonaten laufe. Grund: Das Fahrgastaufkommen war nicht zufriedenstellend. „Etwa 250 Personen pro Betriebstag machten einen kostendeckenden Betrieb nicht möglich“, so Siebenhaar.

1870 wurde der Sulzbacher Bahnhof auf Kosten der Gemeinde gebaut. „Möglicherweise als Investition für die Zukunft“, vermutet Joachim Siebenhaar. Zu dieser Zeit lebten im Ort 693 Einwohner in 160 Familien. Nach dem Zusammenschluss deutscher Eisenbahnverwaltungen gelang es, eine einheitliche Zeitzone festzulegen.

So wurden die Fahrpläne ab dem 1. Juli 1891 nach der Mitteleuropäischen Eisenbahn-Zeit (MEZ) abgestimmt. Sulzbachs Einwohnerzahl stieg auf 1050 Personen, der Ortskern war immer noch ein Stück vom Bahnhof entfernt. Das Sperren der Bahnstraße für die Zugdurchfahrten erfolgte durch einen einfachen Balken, der vorgeschoben wurde.

Zwischen den beiden Weltkriegen war der Zugverkehr in Deutschland stark angestiegen. Aufgrund der erreichbaren Geschwindigkeiten musste in Sulzbach ein Ausweichgleis und ein Überholgleis gebaut werden. Die Gleise wurden 1927/1928 verlegt.

Mit dem Fahrplanwechsel im Sommer/Winter 1949 endete die Dampflokzeit. Dieselloks VT 36 zogen nun die Wagen. Im Jahr 1955 wurde die Bahnbuslinie von Höchst über Sulzbach nach Bad Soden eingerichtet.

Nach einem schweren Verkehrsunfall wurden die bisher handgetriebenen Schranken 1963 durch automatische Halbschranken ersetzt. Das Überholgleis war inzwischen zurückgebaut worden. 1971 wurde das Bahnhofsgebäude abgerissen. Seitdem ist es auf der Strecke nur noch der Haltepunkt „Sulzbach Mitte“ für den S-Bahn-Betrieb.