Das Bürgerhaus soll abgerissen werden

Barrierefreier Neubau beschlossen / Initiative strebt ein Bürgerbegehren an

Sulzbach - Bei Gegenstimmen der SPD-Fraktion hat die Gemeindevertretung nach einer einstündigen Diskussion beschlossen, das Bürgerhaus am Platz an der Linde abzureißen. Geplant ist eine barrierefreie Neubebauung. Als Nutzungen sind in dem Neubau Seniorenwohnen, Gaststätte mit Außenbereich, ein Mehrzweckraum zum Beispiel für Vereine und die Gastronomie sowie eine Tiefgarage, auch mit öffentlichen Parkplätzen vorgesehen.

Der Gemeindevorstand - so heißt es in dem Beschluss weiter - wird beauftragt, die Planung eines neuen Gebäudes mit den genannten Nutzungen in die Wege zu leiten. Im Zuge dieser Planung sollen die Bürgerinnen und Bürger in geeigneter Form beteiligt werden. Mehr als 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Diskussion zu dem Thema, das in den vergangenen Wochen viele Sulzbacher beschäftigt hat. Die Initiative „Bürger fürs Bürgerhaus“ wehrt sich massiv gegen einen Abriss und hat angekündigt, einen Bürgerentscheid anzustreben.

„Nutzungskonzept hat sich überholt“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Krasemann warnte: „Wir fassen einen Beschluss, den die nächste Generation vielleicht bereut. Ein Abriss von Bausubstanz ist, einmal geschehen, nicht revidierbar.“ Krasemann kritisierte das komplette Verfahren: „Die Projektgruppe überbrückte zeitlich zwei wichtige Wahlen, um nicht die Vorrangstellung einer bestimmten Fraktion und die Bestätigung eines amtierenden Bürgermeisters zu gefährden.“ In sicherer Entfernung zu künftigen Wahlen - so Krasemann - „heißt es jetzt Augen zu und durch“.

Der SPD-Fraktionschef stellt die Frage, ob ein Arbeitskreis, der sich aus Parlamentariern, nicht aber aus Spezialisten zusammensetzt, überhaupt die fachlichen Qualitäten besitzt, um einen so weitreichenden Vorschlag zu erarbeiten. Zudem kritisiert er die zugesagte, aber unterbliebene Bürgerbeteiligung.

Helmuth Christian von den Freien Wählern sagte, dass seine Fraktion schon seit 20 Jahren anmahnt, dass sich mit dem Bürgerhaus etwas tun muss. Zwei Bürgerzentren seien für einen Ort mit 9800 Einwohnern zu viel. Emotionen könnten nicht der Leitfaden sein, weil vielleicht Karl und Käthchen dort ihren 50. Geburtstag gefeiert haben.

Gelächter aus dem Zuhörerrang erntete er, als er sagte, dass es genügend andere Versammlungsstätten in Sulzbach gäbe, zum Beispiel den Raum in der Seniorenwohnanlage „Im Brühl“. Ausgelacht wurde er deshalb, weil dieser Raum wegen eines gravierenden Wasserschadens seit Monaten nicht genutzt werden kann.

Florian Bütow von den Grünen sagte, dass sich das alte Nutzungskonzept des Bürgerhauses überholt habe. Der Bedarf an Gastronomie und Versammlungsraum bestehe, aber alleine dafür sei ein Bau dieser Größe nicht sinnstiftend. Seine Fraktion sieht jetzt die Chance, Maßnahmen durchzuführen, die den Sulzbachern auf lange Sicht Mehrwert bringen. Zum Beispiel mit der dringend fälligen Erweiterung des Angebotes für Seniorenwohnen.

Zur Kritik an fehlender Bürgermitwirkung sagte Bütow, die Position der Bürgerinitiative sei in der Gemeindevertretung und auch im Arbeitskreis über die entsprechenden Fraktionen in ähnlichem Verhältnis vertreten wie in der Gesamtbevölkerung.

Stefan Hartmann (FDP) erinnerte daran, dass es seit 2002 in Deutschland ein Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen gibt. Das bedeute, dass auch Behinderte Gebäude ohne fremde Hilfe nutzen können sollen. Dies sei im Bürgerhaus nicht der Fall.

Bianca Zachow (CDU) zeigte Verständnis für Gefühle und Erinnerungen, denn auch sie habe im Bürgerhaus ihre standesamtliche Hochzeit gefeiert. Aber für einen Neubau würden Zahlen, Daten, Fakten sprechen: Kostensituation, Sanierungsbedarf, Pacht-Situation, Brandschutzbedingungen, Betriebsgenehmigung und aktuelle Wohnsituation. Sie betont die Notwendigkeit für Seniorenwohnen, denn die Versorgung älterer Menschen sei eines der bedeutendsten Themen unserer Zeit. An die Mitglieder der Bürgerinitiative appellierte sie: „Zeigen Sie Größe, stellen Sie die Egos hinten an und machen den Blick weit und das Herz offen für die Chance, die Sulzbach mit dieser Veränderung bekommen kann.“