Versuchter Raub

Junge Männer mit Pistole bedroht

Schwalbach - In der Nacht zum Samstag wurden ein 18- und ein 19-Jähriger am Schwalbacher Schwimmbad von mutmaßlichen Räubern bedroht. Die beiden Männer hatten ihren grauen Seat Ateca am Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt, als sich ihnen gegen 1.30 Uhr zwei unbekannte, männliche Personen näherten, berichtet die Polizei.

Einer der beiden soll eine Pistole gezogen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als die Angegriffenen in ihr Auto flüchteten, habe die zweite Person sie mit Pfefferspray besprüht. Beim Losfahren seien dann mindestens drei weitere Personen hinzugeeilt, von denen einer mit einem Schlagstock auf die Seitenscheiben eingeschlagen habe, bevor die Insassen mit dem Auto flüchten konnten.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 61 96 / 20 730. red