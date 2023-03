Unmut über Straßenumbenennung

Teilen

Rund 120 Interessierte waren zur Bürgerversammlung gekommen. Viele äußerten ihren Unmut über die Pläne der Politik. czichowski © Carolin-Christin Czichowski

Diskussionen bei Bürgerversammlung über Adressänderungen

Schwalbach - Es ist eines der strittigsten Themen, die es aktuell in Schwalbach gibt: Die von der Politik angeregte Umbenennung des Rudolf-Dietz-Wegs, der Julius-Brecht-Straße und des Hans-Bernhard-Reichow-Wegs. Aufgrund der teilweise problematischen Vergangenheit der drei Männer plädieren die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung dafür, den Straßen jeweils einen neuen Namen zu geben. Ganz zum Unmut der Anlieger.

Wie hohe Wellen die Diskussion schlägt, war bei der Bürgerversammlung eindrucksvoll zu sehen, zu der Stadtverordnetenvorsteher Günter Pabst (SPD) am Dienstagabend ins Bürgerhaus eingeladen hatte: Rund 120 Menschen waren gekommen - darunter neben Vertretern der Stadtverwaltung und des Parlaments vor allem auch viele Anwohner der von einer möglichen Umbenennung betroffenen Straßen.

„Es wäre für uns ein Umzug ohne Möbel“, sagte eine Anwohnerin. So müssten die rund 385 betroffenen Haushalte sämtliche Kontakte über die Adressänderung informieren: Von Autoversicherung bis zur Mitgliedschaft in Vereinen, von der Patientenverfügung bis zum Testament. Dabei würden Unmengen an Kosten entstehen, die im Einzelfall stark variieren würden und kaum kalkulierbar wären.

„Wer denkt dabei an die Älteren?“, machte sich ein anderer Anwohner der Julius-Brecht-Straße Luft. „Ich bin 71 Jahre alt und habe keinen Computer. Wer organisiert das alles für mich? Machen Sie das?“, fragte er in Richtung der anwesenden Stadtverordneten, die demnächst über die Umbenennung entscheiden werden.

Eine flammende Rede gegen die Umbenennung der drei Straßen hat auch Wolfgang Küper gehalten, immer wieder unterbrochen durch tosenden Applaus aus dem Publikum. Der Schwalbacher hat sich als Historiker eingehend mit der Umbenennung von Straßen, die nach Personen mit NS-Vergangenheit oder mit nachweislich antisemitischem Gedankengut benannt wurden, beschäftigt - und ist selbst Bewohner des Rudolf-Dietz-Wegs.

„Nicht nur in Schwalbach wird die Umbenennung solcher Straßen diskutiert“, so Küper. Seiner Recherche zufolge sei eine Umbenennung lediglich in zwei Kommunen tatsächlich umgesetzt worden. „In mehr als einem Dutzend anderer Städte wurden die Straßennamen so gelassen“, erklärt der Historiker.

In den allermeisten von ihm untersuchten Fällen sei dann an geeigneter Stelle eine Infotafel mit einem Hinweis darauf, warum die Person, nach der die Straße benannt wurde, problematisch ist, aufgestellt worden. Eine solche Vorgehensweise schlägt er auch für Schwalbach vor.

Für eine Umbenennung der betroffenen Straßen haben sich unterdessen die meisten Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales ausgesprochen. In elf Sitzungen haben sie 13 problematische Straßennamen beleuchtet. Bei drei davon empfehlen sie nun eine Umbenennung.

„Es ist nicht hinnehmbar, wenn Menschen mit eindeutiger NS-Vergangenheit, mit Hass- oder Hetz-Schriften, extremem Rassismus oder Verfassungsfeindlichkeit dadurch gewürdigt werden, dass man sie durch eine Straßen-Benennung ehrt“, erklärte Thomas Mann (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Sozialausschusses. Das Gremium habe parteiübergreifend sehr vertrauensvoll gearbeitet und das Für und Wider einer möglichen Straßenumbenennung eingehend diskutiert. Entschieden ist bislang aber noch nichts, wie Stadtverordnetenvorsteher Günter Pabst am Dienstagabend erklärte. Denn die Fraktionen hatten sich darauf geeinigt, vor einer endgültigen Entscheidung mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Die bei der Bürgerversammlung gesammelten Eindrücke werden die Stadtverordneten nun mit in ihre Fraktionen und Gremien tragen“, so Günter Pabst.

Wenn es nach den Anwohnern geht, die am Dienstag im Bürgerhaus waren, ist die Entscheidung aber klar: Sie fordern die Politik auf, den Bürgerwillen zu respektieren - schließlich sei das Parlament durch die Bürger gewählt und solle deren Interessen politisch vertreten.