Traditionsgaststätte soll im Herbst wieder öffnen

Corona-Pandemie und Materialknappheit erschwerten die Renovierungsarbeiten an der „Mutter Krauss“

Schwalbach - Langsam aber sicher geht es in der Schwalbacher Altstadt nun voran: „Die Handwerker sagen, dass sie ungefähr noch drei Monate brauchen“, sagt Anastasios Papakostas, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft, die vor rund zwei Jahren den Gebäudekomplex rund um die Gaststätte „Mutter Krauss“ gekauft hatte. Kostenpunkt: Rund 1,7 Millionen Euro. Seither laufen aufwendige Renovierungsarbeiten, wie Papakostas auf Anfrage erklärt.

„Erst hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, und dann kam noch die Knappheit von Baumaterial hinzu“, erklärt der Investor. Deshalb wolle er sich auch mit einer konkreten Aussage dazu, wann die Gaststätte wieder ihren Betrieb aufnehmen kann, zurückhalten.

Ein Blick zurück: Seit September 2020 ist „Mutter Krauss“ schon geschlossen. Nach dem Tod des langjährigen Betreibers Marco Vogel stand das teilweise denkmalgeschützte Ensemble in einem Bieterverfahren zum Verkauf. Im März 2021 haben fünf Familien aus dem Rhein-Main-Gebiet den Gebäudekomplex gekauft, um die „Mutter Krauss“ in „moderner Form“ weiterzubetreiben. Doch neben Corona und Materialknappheit habe es noch andere Probleme gegeben. „Wir haben viel Gegenwind aus der Politik erlebt“, sagt Papakostas. „Dabei haben wir unsere Pläne immer transparent kommuniziert. Wir sind keine Gastronomen oder Hoteliers, sondern Investoren.“ Ein weiteres Problem sei, dass es - trotz langwieriger Beratungen - immer noch keinen Mietvertrag für das Torbogenhaus gebe, das sich im städtischen Besitz befindet. Dazu hatten die Grünen einen Antrag in die jüngste Sitzungsrunde eingebracht, der aber mehrheitlich im Hauptausschuss abgelehnt und in der Stadtverordnetenversammlung aus Zeitgründen nicht mehr behandelt wurde.

„Der Magistrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass die Verhandlungen um die Nutzung des Torbogenhauses im Zusammenhang mit einer Wiedereröffnung der Gaststätte Mutter Krauss zügig fortgeführt werden. Ein Vertragsabschluss bis zum 15. Juni ist anzustreben“, heißt es darin. Und weiter: „Viele Schwalbacher erwarten zu Recht, dass im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung der Gaststätte Mutter Krauss auch die öffentliche Nutzung des im städtischen Besitz befindlichen Torbogenhauses sichergestellt ist.“ Auch die Eigentümerfamilien hoffen, dass der Mietvertrag nun schnellstmöglich eingetütet wird. Denn dann steht einer Eröffnung von „Mutter Krauss“ im Herbst kaum noch etwas im Wege. ccz