Schulbetreuung weiter unklar

Teilen

Nach dem Aus der Moosburg machen Stadtverordnete dem Magistrat Druck

Schwalbach - Von der Schließung des Baustoffhandels Moos ist auch die Kinderbetreuung in der „Moosburg“ betroffen. Wie berichtet, fehlen der Stadt Schwalbach dadurch ab Sommer 80 Plätze für die Nachmittagsbetreuung an der Geschwister-Scholl-Schule. Die Stadtverordneten haben deshalb in ihrer jüngsten Sitzung einen Antrag der Grünen beschlossen, um der Stadtverwaltung bei der Suche nach einer Lösung noch einmal Druck zu machen.

„Zum nächsten Schuljahr fehlen mindestens 80 Betreuungsplätze, die bisher in der Moosburg zur Verfügung standen. Auf diesen Engpass ist die Stadt Schwalbach erneut nicht vorbereitet“, heißt es in dem Antrag der Grünen, der fraktionsübergreifend Zustimmung erhielt. Deshalb forderten die Stadtverordneten der Magistrat auf, „umgehend eine Lösung zu finden und detailliert zu berichten, damit die Stadtverordnetenversammlung schnellstmöglich Entscheidungen treffen kann“. Aufgrund der Dringlichkeit solle die Stadt eine Übergangslösung finden, um auch für die nächsten Erstklässler die Betreuung sicher zu stellen und den Eltern Planungssicherheit zu geben.

An der Geschwister-Scholl-Schule ist der Bedarf an Betreuungsplätzen seit vielen Jahren hoch. „Und er nimmt stetig zu, nicht nur in Bezug auf die Anzahl der benötigten Betreuungsplätze, sondern auch auf die Dauer der Betreuungszeiten pro Tag und Woche“, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Barbara Blaschek-Bernhardt.

Über die Bereitstellung ausreichender Hortplätze an der Grundschule durch die Stadt Schwalbach werde seit vielen Jahren ein politischer Streit geführt, der vor allem zulasten der Kinder und Familien geht. Zahlreiche Vertreter aus der Elternschaft waren am vergangenen Donnerstag zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung gekommen, um ihren Unmut über die fehlende Perspektive kundzutun.

Der Mietvertrag für die „Moosburg“, die im ersten Stock des Baustoffhandels Moos untergebracht ist, endet zum 31. August. Nach Ansicht der Grünen ist das Problem „hausgemacht“, schließlich sei der Stadt nicht erst jetzt das Vertragsende bekannt gewesen. Die übrigen Fraktionen pflichteten bei und machten sich stark für die Eltern und Kinder, die von der Schließung der Moosburg betroffen sind und sein werden.

Eltern der Schulkinder sind frustriert

Bürgermeister Alexander Immisch (SPD) betonte am Donnerstagabend, dass die Stadt Schwalbach „niemanden auf der Straße sitzen lassen“ würde. Eine Lösung für das Problem sei allerdings noch nicht gefunden. Jedoch würde die Stadtverwaltung mit Hochdruck daran arbeiten, dass die Betreuung der Schulkinder an der Geschwister-Scholl-Schule auch nach der Schließung der Moosburg weiter gesichert sei. „Zum Übergang müsste man vielleicht an mancher Stelle auch ein wenig zusammenrücken“, so Immisch weiter.

Bei den anwesenden Eltern konnte Immisch allerdings nicht für Beruhigung sorgen. „Es ist schon April, und in fünf Monaten schließt die Moosburg. Ich bin eher skeptisch, dass die fehlenden 80 Betreuungsplätze bis dahin ausgeglichen werden können“, sagte eine Mutter.

Viele seien berufstätig und bräuchten für ihren Job dringend die Planungssicherheit, ob ihre Kinder ab Sommer weiterhin einen Platz in der Nachmittagsbetreuung haben werden. „Es kann doch nicht sein, dass der Stadt im Frühjahr auffällt, dass der Mietvertrag schon im Sommer endet. So etwas regelt man doch frühzeitig“, sagt die Mutter.