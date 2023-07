Radinfrastruktur wird besser

Fünf neue Abstellanlagen

Schwalbach - An fünf Standorten im Stadtgebiet werden und wurden neue Fahrradabstellanlagen aufgestellt, um die Attraktivität des Radverkehrs zu steigern. Zur langfristigen Verbesserung der städtischen Radinfrastruktur zählen der Neubau von Bike-+Ride-Anlagen am Bus- und S-Bahnhof Schwalbach-Limes an den beiden S-Bahnstationen sowie Fahrradabstellanlagen, wie zum Beispiel am Jugendzentrum Atrium, erklärt die Stadtverwaltung.

Die Abstellplätze am S-Bahnhof Schwalbach-Limes seien mit 20 Plätzen mehr als verdoppelt, und ihr Standort wurde verlegt. Im öffentlichen Parkdeck stünden die Fahrräder jetzt wettergeschützt und videoüberwacht. Dort befinde sich auch die neu errichtete Fahrradreparaturstation, die auch zum Aufpumpen von Kinderwagen und Rollstühlen genutzt werden kann. Mit einer Geldmünze lasse sich das Pfandschloss der Station öffnen. Die Werkzeuge zur Reparatur sowie die Luftpumpe könnten kostenfrei genutzt werden. „Das Thema Nahmobilität ist auch für die jüngere Generation von Bedeutung. So geht die neue Fahrradstation auf einen Antrag des Jugendparlamentes zurück“, so Erster Stadtrat Thomas Milkowitsch.

Zusätzlich wurden am Bahnhofsvorplatz sechs weitere Fahrradboxen aufgestellt, die gemietet werden können. Ansprechpartnerin für die Vermietung im Rathaus ist Frau Kattendick, die unter 0 61 96 / 80 42 03 erreichbar ist. Die Kosten von rund 37 000 Euro werden zu 65 Prozent aus Fördermitteln des Landes Hessen gedeckt. red