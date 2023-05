Noch immer als Ratgeber gefragt

Wolfgang Specht mit einem Bild vom Feldbergfest 1960, auf dem der mehrfache Feldbergfestsieger Josef Freund zu sehen ist. mirwald © Mirwald

Mr. TG Schwalbach, Wolfgang Specht, wird 90 Jahre alt

Schwalbach - Morgens liest er zuerst das Höchster Kreisblatt, danach die FAZ, und mittags kommt mit der Post die Neue Züricher Zeitung. Die studiert Wolfgang Specht seit vielen Jahren, „um zu sehen, wie das Ausland unser Deutschland betrachtet“.

Geistig ist der Ehrenvorsitzende der Turngemeinde Schwalbach (TGS) noch voll auf der Höhe. Und körperlich auch. An jedem Dienstag ist er bei der Stuhlgymnastik für Seniorinnen und Senioren mit Übungsleiterin Anette Aschenbrenner aktiv. Aber auch Wandern im Taunus zählt zum Fitness-Programm des „Mr. TG Schwalbach“, der heute seinen 90. Geburtstag feiert.

Wolfgang Specht - das ist ein Stück Erfolgsgeschichte der Turngemeinde Schwalbach. 1953 wurde er Mitglied in dem Verein, 1954 zweiter Schriftführer und 1959 Kassenwart, als die TG 136 Mitglieder zählte und einen Kassenstand von 564 D-Mark hatte. Von 1965 bis 2008 stand er 43 Jahre als Vorsitzender an der Spitze des Vereins, bei dem heute rund 1800 Mitglieder registriert sind und der über einen Jahresetat von deutlich über 200 000 Euro verfügt.

In Spechts Zeit als Vorsitzender fielen die Gründung der Judo-, der Volleyball- und der Handballabteilung, zudem der Neubau und die Modernisierung der vereinseigenen Turnhalle. Der heutige Ehrenvorsitzende entwickelte die Turngemeinde kontinuierlich weiter, wobei er stets betonte, dass dies nur im Team möglich gewesen sei. Aber in einem Team, dem er als Lokomotive und Identifikationsfigur vorstand.

Unterstützt wurde Wolfgang Specht stets von seiner mittlerweile verstorbenen Frau Ella, mit der der frühere Ruderer und spätere Leichtathletik- - oder Volksturner wie er es bezeichnet - viele Turnfeste besuchte. Vom Feldbergfest und den Lorsbachtal-Kampfspielen bis zu Hessischen Landesturnfesten und Deutschen Turnfesten.

Heute freut sich der amtierende Vorsitzende Kurt Kreyling, dass Wolfgang Specht als Ratgeber zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird. Specht, der von 1999 bis 2004 fünf Jahr lang Vorsitzender des Turngaues Main-Taunus war, sieht die TG Schwalbach „mit einem klaren Konzept gut aufgestellt und mit den heutigen zukunftsorientierten Führungskräften auf gutem Weg, um die Position in Schwalbach und im Umfeld zu erhalten“.

Bereits 1996 wurde Wolfgang Specht für seine Verdienste das Bundesverdienstkreuz verliehen. Im Namen seiner Turngemeinde beglückwünscht Wolfgang Specht jährlich schriftlich rund 100 TGS-Geburtstagsjubilare.

Wolfgang Specht, der beruflich 30 Jahre in einem deutschen Weltunternehmen zum Führungskreis zählte, feiert heute im Familienkreis seinen Ehrentag. Es gratulieren zwei Söhne und eine Tochter mit Familien, inklusive fünf Enkelkindern. Am Sonntag, 7. Mai, gibt die Turngemeinde Schwalbach zu Ehren von Wolfgang Specht einen Empfang in der Vereinsturnhalle.

Anstelle von Geschenken bittet Wolfgang Specht um Spenden für den 46 Jahre alten, seit 2002 querschnittgelähmten Turner Johannes Hablik. Seit seinem Trainingsunfall beim Bodenturnen ist Johannes vom Hals abwärts gelähmt. Er muss rund um die Uhr betreut werden und benötigt komplizierte Hilfsgeräte.