Naturbad wird vorbereitet

Teilen

Saisonvorbereitung: Badleiter Chafik Fouta kontrolliert die Leitung, über die mehr als 400 Kubikmeter Wasser in das Nichtschwimmerbecken gespült werden. Reuß © Maik Reuß

Start in die zehnte Saison am 13. Mai / Wasser ohne Chlor

Schwalbach - Die Sonne scheint an diesem Dienstagnachmittag, das blaue Wasser im Nichtschwimmerbecken glitzert unaufhörlich. Das Thermometer an der Wand zeigt 17,3 Grad Celsius Außentemperatur, das Wasser ist etwas wärmer. Die Wiese ist übersät von Pusteblumen und Gänseblümchen. „Hier müssen wir noch mähen“, sagt Chafik Fouta. Der Badleiter und sein Team sind seit Februar dabei, das Schwalbacher Naturbad fit für die Saison zu machen.

Nun geht es langsam aber sicher in den Endspurt: „Am 13. Mai eröffnen wir“, sagt Fouta. Bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun: Das „Badewasser“ muss noch ins Schwimmerbecken eingelassen werden, die Strandkörbe auf die Liegewiese gehievt - und die Holzbänke abgeschliffen. Doch viel Arbeit ist es nicht mehr, ehe die ersten Badegäste sich bald ins kühle Nass stürzen können.

Es ist die zehnte Saison im Schwalbacher Naturbad, im Jahr 2013 wurde es eröffnet. Das Besondere daran? „Wir reinigen natürlich, komplett ohne Chlor und andere Chemikalien“, sagt Fouta. Damit ist das Schwalbacher Freibad weit und breit das einzige seiner Art. „Die Badegäste kommen von weit her zu uns“, erklärt Kai-Thorsten Lorenz, Geschäftsführer der Wasserversorgung Main-Taunus, die die Schwalbacher Stadtwerke und damit auch das Schwimmbad betreibt. Besonders gut geeignet sei das chemikalienfreie Wasser für Allergiker. Denn die Reinigung des Wassers findet über Schilf, Kies und kleine Lebewesen statt. Neben dem Freibadgelände befindet sich deshalb noch ein Gebiet, das ein bisschen an ein Biotop erinnert. „Hier haben sich sogar Frösche angesiedelt“, sagt Lorenz und lacht. Ein- bis zweimal pro Tag läuft das Wasser aus den Becken den kleinen Hang hinab und wird dann durch die natürliche Reinigungsanlage gepumpt, ehe es wieder den verschiedenen Becken zugeführt wird.

Pro Tag haben bis zu 2600 Gäste Zutritt, im letzten Sommer kamen insgesamt 42 000. „Das war schon eine sehr gute Saison“, sagt Lorenz. Im Maximum waren es schon einmal 52 000 Badegäste, die in das Bad in der Schwalbacher Wilhelm-Leuschner-Straße kamen. „In einem sehr heißen Sommer“, erinnert sich Lorenz. Wie viele Badegäste Badleiter Fouta und sein Team in diesem Sommer begrüßen werden, steht noch in den Sternen. „Aber wir hoffen natürlich auf sehr viele“, sagt er. Es sind viele Stammgäste, aber auch viele von außerhalb, sagt Fouta. „Es kamen sogar schon mal Leute aus Hamburg“, erinnert er sich. Aber auch aus der näheren Umgebung Schwalbachs kommen viele extra hierher, um das Erlebnis „Naturbad“ kennenzulernen. Mindestens bis Mitte September hat das Schwalbacher Freibad geöffnet. „Wenn gutes Wetter ist, auch bis zum 30. September“, erklärt Lorenz. Täglich von 10 bis 20 Uhr öffnet das Naturbad ab dem 13. Mai seine Türen. Kassenschluss ist um 19 Uhr, Dauerkartenbesitzer haben bis 19.30 Uhr Einlass. Zudem gibt es von Anfang Juni bis Ende August auch wieder eine Badezeit speziell für Frauen: Ab Donnerstag, 1. Juni, ist das Bad an diesem Wochentag jeweils von 20 bis 22 Uhr nur für sie geöffnet.

Übrigens: Trotz Inflation und steigender Energiepreise bleibt der Eintritt ins Schwalbacher Naturbad in der nahenden Saison gleich. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 4 Euro, ab 18 Uhr 3 Euro; für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro.