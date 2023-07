KI ist längst Teil des Alltags

Samsung arbeitet an entsprechenden Anwendungen

Schwalbach - Früher schickte man Hunde mit der Aufforderung „Such das Stöckchen“ los und belohnte den tollen Feini, wenn er mit dem Gehölz zwischen den Zähnen zurückkam. Heute geht Jetbot AI+ mit künstlicher Intelligenz (KI) auf die Suche: Auf Geheiß seiner Besitzer reinigt der Saugroboter nicht nur gründlich den Boden, sondern kann auch zielstrebig das Haustier suchen und überwachen. Ist es gefunden, schickt das Gerät Fotos auf das Smartphone oder die Smartwatch von Herrchen und Frauchen. Die können sich am Arbeitsplatz beruhigt zurücklehnen, und der Vierbeiner zu Hause auch. Für ihn erklingt das beruhigende „Dieser Tag im Wald“ oder eine andere Entspannungsmelodie.

„Das ist der Vorteil daran, in einem koreanischen Unternehmen zu arbeiten: Sie gehen die Dinge spielerisch an“, sagt Diana Diefenbach von Samsung lächelnd. Oftmals entstehen so Funktionen wie „Pet Care“, also Haustierpflege, die man zunächst nicht mit einem Saugroboter in Verbindung bringen würde.

Energiefresser besser entlarven

Das kleine Plüschtier zu Vorführzwecken war natürlich ein Hingucker, aber nicht der Hauptgrund, warum der Elektronikkonzern Pressevertreter zu einer Veranstaltung über KI im Alltag eingeladen hat. Es ging um praktische und bereits verfügbare Anwendungen aus dem eigenen Hause, die die teilweise von Euphorie und Hysterie geprägte Diskussion um die Technologie ein Stück weit auf den Boden zurückholen sollte.

„Wissen Sie, wie viel Strom Sie verbrauchen?“, fragte etwa Dr. Thorsten Böker, Director Business Development. Pro Jahr wissen es die meisten von der Stromabrechnung. Pro Tag oder pro Gerät hingegen weiß es kaum jemand. Dabei kann diese Information sehr gut Aufschluss über Ursache und Wirkung geben und beispielsweise Energiefresser im Haushalt viel besser entlarven.

Zwar gibt es Messgeräte für den Stromverbrauch. Wenn die Geräte aber vernetzt sind und alle Daten in einer App zusammenlaufen, wird es praktikabler. Setzt man dann noch persönliche Sparziele, kann das Stromsparen zur spielerischen Herausforderung für einen selbst werden.

Der nächste Schritt ist, dass Kühlschrank und Co. den Menschen bei der Energieoptimierung unterstützen. Damit ist nicht gemeint, dass dieser die Tür verriegelt, wenn das zweite Kuchenstück hintereinander herausgenommen wurde. Es geht vielmehr um Daten- und Verhaltensanalysen, die helfen, den Verbrauch zu minimieren.

Bleiben wir beim Beispiel „intelligenter“ Kühlschrank: „Er kann sich unter anderem die Türöffnungsrate, -häufigkeit und -dauer merken“, erklärt Diefenbach. Auf Grundlage solcher Daten passt er den Algorithmus für die Kompressorgeschwindigkeit an - beispielsweise, wenn das Abendessen vorbereitet und die Tür üblicherweise dann besonders häufig und auch lange geöffnet wird. Mit der Zeit weiß der Kühlschrank, wann es sich lohnt, wieder vollständig herunterzukühlen.

Ein offenes Ökosystem

Die Reihe lässt sich noch lange weiterführen - mit Staubsaugern, die ihre Saugleistung an den Bodenbelag anpassen oder Backöfen, die den Backvorgang mittels KI-Kamera überwachen und gegebenenfalls anpassen. Am Ende gibt es nicht nur perfekte Muffins, sondern auch ein Zeitraffervideo von den aufgehenden Küchlein, das dann direkt auf den sozialen Medien gepostet werden kann.

Wie Thorsten Böker betont, ist die Smart-Home-Plattform von Samsung ein offenes Ökosystem. Sie kann also auch von anderen Herstellern wie derzeit etwa Philips oder Bose genutzt werden. Ob die Kunden sie auch tatsächlich nutzen, wird sich zeigen, zumal viele Menschen in Deutschland den Datenschutz strenger interpretieren als in anderen Ländern.

Die Muffins aus dem KI-Backofen aber haben tatsächlich lecker geschmeckt, und den Saugroboter mit Haustierpflegefunktion kann man auch einfach nur auf seine Kernkompetenz beschränken: das Saugen.