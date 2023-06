„Keinen Lübcke-Weg“

CDU lehnt Straßenbenennung nach Personen ab

Schwalbach - Die CDU Schwalbach spricht sich gegen eine Benennung von Straßen nach Personen aus. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. Demnach spreche sie sich selbst gegen einen früheren Vorschlag der Grünen aus, eine der Straßen nach Walter Lübcke zu benennen. Und das, obwohl dieser ein verdientes CDU-Mitglied und Opfer des Rechtsextremismus in Deutschland gewesen sei. „Die CDU Schwalbach setzt sich stattdessen für neutrale Benennungen der Straßen ein und möchte die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Prozess der Namensfindung einbinden.“

S traßenbenennungen seien wichtig fürs Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation der Bürger. „Unsere Straßen sind ein Spiegelbild unserer Gemeinschaft und sollten keine politischen oder persönlichen Interessen repräsentieren. Wir möchten vermeiden, dass die Benennung von Straßen nach Einzelpersonen in zehn, 20 oder 30 Jahren zu neuen Kontroversen oder Spaltungen in unserer Stadt führt“, wird CDU-Fraktionschefin Katrin Behrens zitiert. „Wir alle respektieren und schätzen die Verdienste von Walter Lübcke, der ein engagiertes Mitglied unserer Partei war. Allerdings glauben wir, dass es angemessener ist, seine Verdienste auf andere Weise zu würdigen. Auch wenn es uns in diesem Fall besonders schwer fällt, wir sind davon überzeugt, dass eine neutrale Benennung der Straßen der bessere Weg ist“, so Fraktionsvize Jan Welzenbach. D ie CDU Schwalbach sei überzeugt, dass die Einbeziehung der Bürger bei der Namensfindung für die Straßen von großer Bedeutung sei. red