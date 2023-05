Initiative für mehr Klimaschutz

Stadtparlament beschließt zwei Mitfahrbänke

Schwalbach - In Schwalbach werden zwei Mitfahrbänke installiert. Das hat das Stadtparlament in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Initiative dazu geht auf die Koalitionsparteien SPD und CDU zurück. Demnach sollen zwei solcher Bänke installiert werden: eine in der Limesstadt und eine in Alt-Schwalbach. „Wer auf einer Mitfahrbank Platz genommen hat, signalisiert damit, gerne mit dem Auto zum Beispiel zum Friedhof oder zum Limeszentrum mitgenommen zu werden“, heißt es in der Begründung. Die Mitnahme sei dann kostenfrei. Schilder an den Mitfahrbänken würden diese als solche erkennbar machen. SPD-Stadtverordnete Dr. Claudia Ludwig: „Wir würden das gerne ausprobieren. Ich habe das Konzept schon in anderen Kommunen gesehen und fand die Idee sehr gut. Und wenn die Mitfahrbänke nicht angenommen werden sollten, dann haben wir eben zwei weitere Sitzmöglichkeiten in Schwalbach.“ Die Mitfahrbank sei eine leicht umsetzbare Lösung, die für mehr Klimaschutz durch ressourcenschonende Mobilität sorgen könne. Autos gemeinsam zu nutzen entlaste den Verkehr und senke die Schadstoffbelastung. ccz