„Greensill aufarbeiten“

Übergabe von 943 Unterschriften

Schwalbach - Mathias Schlosser, Herausgeber der Schwalbacher Zeitung, kündigt an, dass er am Donnerstag, 2. Februar, die Unterschriften der Petition „Bürgermeister Immisch abwählen“ an die Stadtverordneten übergeben wird. Er erhalte als Initiator der Petition Rederecht in der öffentlichen Sitzung, die um 19.30 Uhr im Bürgerhaus beginnt. 943 Bürger hätten dafür unterschrieben, dass die Schwalbacher in einem Abwahlverfahren darüber entscheiden dürfen, ob Bürgermeister Alexander Immisch im Amt bleiben kann oder nicht. Hintergrund sei der Verlust von 19 Millionen Euro „durch missglückte Festgeldanlagen bei der insolventen Greensill Bank, die Alexander Immisch zu verantworten hat“. Er sehe die Petition weniger als Kampagne gegen Immisch: „Für mich ist sie eine Chance, die Greensill-Affäre ein für alle Male politisch aufzuarbeiten, ganz gleich, wie sich die Bürgerinnen und Bürger am Ende entscheiden. Ich hoffe die Stadtverordneten haben den Mut, eine Abstimmung zu ermöglichen.“ red