Gemeinsamer P&G-Campus

Umzug wohl nicht vor 2027

Schwalbach - Gute Neuigkeiten für die Stadt Schwalbach: Das Unternehmen Procter & Gamble (P&G) hat gestern bekannt gegeben, zentrale Einheiten seiner Standorte in Kronberg und Schwalbach zu einem „One Campus“-Modell in Schwalbach zusammenführen zu wollen. Es fördere und erleichtere das Zusammenwirken der kommerziellen Funktionen mit der Produktforschung, den Innovationspartnern sowie die Forschung. P&G schaffe so ein zukunftsfähiges und attraktives Arbeitsumfeld für die rund 2500 Beschäftigten am Standort an der Sulzbacher Straße in Schwalbach. Das Tempo für Innovationen solle durch die Zusammenarbeit an einer Stelle erhöht werden, erläutert Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Planungs- und Umsetzungsprozess inklusive Umbauten, Neubauten und Umzüge würden voraussichtlich rund fünf Jahre umfassen. Umzüge von Kronberg nach Schwalbach soll es somit nicht vor 2027 geben. Bürgermeister Alexander Immisch erfreut: „Wir freuen uns über diese zukunftsweisende Entscheidung für den seit mehr als 50 Jahren bestehenden Firmenstandort und werden alles dafür tun, Procter & Gamble bei den anstehenden Um- und Neubauarbeiten zu unterstützen.“ red