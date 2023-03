Bei der „Earth Hour“ dabei

Teilen

Erneut geht das Licht aus

Schwalbach - Die Stadt Schwalbach beteiligt sich am Samstag, 25. März, zum zweiten Mal an der „Earth Hour“. Bei der „Stunde der Erde“ bringen Menschen, Städte und Unternehmen weltweit ihren Wunsch nach Schutz des Klimas und des lebendigen Planeten zum Ausdruck. Um 20.30 Uhr wird für eine Stunde das Licht ausgeschaltet oder die Beleuchtung verringert; in den eigenen vier Wänden, an Denkmäler und öffentliche Gebäuden. „Wir wollen wir als Klima-Kommune ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen“, sagt Bürgermeister Alexander Immisch. red