Menschlichkeit ist ihre Triebfeder

Christa Hagmeyer mit ihrem aktuellen Buch. weiner © wein

Christa Hagmeyer ist Autorin, Preisträgerin und Neubürgerin

Liederbach - Seit Dezember lebt Christa Hagmeyer mit ihrem Mann Gerd nun in der Gemeinde. Sie zählen zu den ersten Bewohnern im Neubaugebiet „Quartier Mixte“ und haben einen „prima“ Blick auf die Großbaustelle. Kaum angekommen, schrieb Hagmeyer eine Mail an den Kulturring. Dort gibt es den Literaturkreis - die ideale Anlaufstelle für die auch bundesweit nicht unbekannte Schriftstellerin. „Am nächsten Tag saß ich da schon und habe lyrische Prosa gelesen“, erinnert sich die 78-Jährige an diese rasche Premiere.

Dass der Kulturring 2023 seinen 50. Geburtstag feiert, hat sie schnell erfahren. Und kann sich gut vorstellen, dort zum Jubiläum zu lesen. Denn die zweifache Mutter und fünffache Oma möchte in ihrer neuen Heimat „auf die Leute zugehen, Wurzeln schlagen“. Das dürfte ihr nicht schwer fallen, Kontakte hat sie in ihrer Geburtsstadt Deckenpfromm im Kreis Böblingen und später vor allem in Tübingen gesucht und gefunden. Corona ohne viele Begegnungen sei aber ein „Aufwecker“ gewesen, räumt Hagmeyer ein. So zog das Paar in die Nähe der Tochter, die in Kelkheim wohnt.

Sie hat schon eine Menge bei ihren Tätigkeiten erlebt und viele Menschen getroffen. Davon berichtet auch ihr 2022 erschienenes Buch „Ich kenne Deutschland bald besser als die Deutschen“, das 26 besondere Zuwanderergeschichten erzählt. „Es ist vielleicht mein kleiner Beitrag, um zu Verständnis einzuladen“, sagt sie zu dem Buchprojekt. Sie wolle auch einen „ganz anderen Blick auf die Migranten“ eröffnen. Auf ein Thema, das es nicht erst seit den Flüchtlingsbewegungen vor einigen Jahren gebe, als sie „Schlangen vor dem Bürgeramt in Tübingen gesehen“ habe. Aber Christa Hagmeyer macht mit ihrem menschlichen Blick deutlich: „Ich habe seitdem keinen Löffel weniger gegessen.“

Denn sie hat eine gute Ausbildung genossen, war bis zur Geburt des ersten Kindes Sparkassenbetriebswirtin. In der „Familienphase“, wie sie es nennt, wandte sich die Schwäbin dem Schreiben zu, bekam historische Lehrstücke als Auftragsarbeiten, textete Sketche. 1989 erschien ihr erstes Buch mit lyrischer Prosa. Schon zwei Jahre zuvor hatte sie sich für den beruflichen Wiedereinstieg, nach ersten freiberuflichen Aktivitäten bei der Volkshochschule, überlegt: „Ich könnte es ja mal mit Zeitung probieren.“ Sie fing bei der „Böblinger Kreiszeitung“ an, war von 1987 bis 2010 freie Kulturjournalistin. Dort habe sie in zahlreichen Begegnungen „viel gelernt“.

Von 2001 bis 2022 war Tübingen ihr Zuhause. Schon früh hatte sie sich dort in der Jugendarbeit, im Elternbeirat, Kirchengemeinderat, als Schöffin und Gründerin einer Bürgerinitiative engagiert. 2007 initiierte sie die Dongus-Hagmeyer-Stiftung, um eine Jugendhilfeeinrichtung in Deckenpfromm zu unterstützen. Für Migrantenkinder bot sie Hausaufgabenhilfe an. „Schon damals war diese absurde Angst“, sagt sie zu den Vorbehalten vieler gegenüber Flüchtlingen. Sie aber wollte etwas tun, gründete 2007 die Initiative „Lei-Ta“ („Lernen im Tandem“).

Es ist ein Patenprojekt, das Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg durch die Schule und in den Beruf begleitet und unterstützt. Hagmeyer ist es wichtig, jene Kinder zu stützen, die sich mit Deutsch als Zweitsprache in der Schule schwer tun oder aus bildungsfernen Familien stammen. Ohne solche Hilfen „schaffen wir eine Gesellschaft, die keine Chance hat“, weiß sie längst. Deshalb sei eine Eins-zu-Eins-Betreuung dabei sehr wichtig, die Schulen, die Stadt Tübingen, auch die Volkshochschule machten mit. „Die Menschen haben sich bei uns gemeldet“, ist sie noch heute begeistert von der Welle der Hilfsbereitschaft.

Hagmeyer ist auch in Liederbach offen für eine ähnliche Art der Unterstützung. Gut vorstellbar wäre es für sie, noch mal einem Kind beim Lernen zu helfen.