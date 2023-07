Hohen Wasserverlust abgestellt

Fotolia © K.-U. Häßler - Fotolia

Bei negativer Wasserbilanz 2021 taucht Liederbach vorne auf / Minus lag 2022 unter einem Prozent

Liederbach - Inakzeptable Trinkwasserverluste in südhessischen Kommunen durch undichte Rohrleitungen: Kommunen in der Pflicht“: Eine lange Mitteilung mit diesem Titel hat jetzt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Hessen (BUND) verschickt. Die Verantwortlichen dort zeigen sich „entsetzt“ über die Trinkwasserverluste in Rohrleitungsnetzen, die in der aktuellen Wasserbilanz Rhein-Main des Regierungspräsidiums Darmstadt aufgeführt sind. Und dort taucht auf den vorderen Plätzen aus dem Main-Taunus-Kreis auch Liederbach auf. Spitzenreiter in Sachen Wasserverluste ist Steinbach im Taunus, dicht gefolgt von Frankfurt, Bad Homburg, Heppenheim, Obertshausen und eben Liederbach. Steinbach verliere in seinem Netz jährlich 72 000 Kubikmeter Trinkwasser, Frankfurt über 3,3 Millionen. Aber auch in anderen Kommunen wie Wiesbaden, Glashütten oder Bad Orb seien die Wasserverluste nur geringfügig niedriger, dort versickern mehr als 150 Liter Wasser pro Kilometer Leitungsnetz in einer Stunde, berichtet der BUND aus der Statistik. Diese Werte werden auch nach den technischen Regelwerken als „hoch“ eingestuft. Liederbach fällt darunter, hier werden für 2021 bei gut 572 000 Kubikmetern eingespeistem Wasser im Netz Verluste von mehr als 70 000 angegeben.

MASSNAHMENKATALOG Für die Sanierung und Rehabilitation der zum Teil über hundert Jahre alten Leitungssysteme steht den Kommunen ein Katalog von Maßnahmen zur Verfügung: planmäßiger Austausch alter Leitungen, deren „Lebensdauer“ überschritten ist (vor allem Grauguss und Stahl), Einteilung in Messnetze und deren engmaschige (Fern-)Überwachung mit Durchflussmessgeräten, konsequente Einhaltung von Inspektionsphasen, akustische Überwachung des Systems und rasches Handeln, wenn Lecks entdeckt werden. Die Wasserversorgung im Regierungsbezirk basiert auf dem Verbundsystem der überregional agierenden Versorger wie Hessenwasser. „Wer hohen Wasserverlusten nicht entgegenwirkt, trägt seinen Anteil an der Schädigung der Vegetation in Gewinnungsgebieten für Trinkwasser bei“, so der BUND. red

Digitaltechnik hilft beim nachbesser

Bürgermeisterin Eva Söllner kennt diese Mitteilung, aber sie hat aktuelle Zahlen, die eine deutliche Verbesserung der Situation belegen. Für 2022 seien es gut 450 000 Kubikmeter Verbrauch und dann nur noch rund 3900 Verlust gewesen. „Wir hatten das Problem“, räumt sie ein und nennt tatsächlich rund 18 Prozent Minus. Das sei vor allem auf einen großen Technikschaden im Tiefbrunnen, außerdem auf einen großen Rohrbruch in der Heide-Siedlung zurückzuführen, bei denen die Kommune jeweils große Netzverluste verzeichnen musste. „Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich daran gearbeitet“, sagt Söllner zu Reparaturen und Verbesserungen. Nicht zuletzt helfe die Digitalisierung der Gemeinde weiter. So könne das Wasserwerk über die Technik inzwischen auch „sehr gut eingrenzen“, wo es große Verluste gebe, und schnell reagieren, betont Söllner. Die Zahlen und die Liederbacher Lage, die der BUND anführt, seien „nicht mehr aktuell“ und auch eine Eintagsfliege gewesen, macht die Bürgermeisterin deutlich.

Und so treffen auch die Forderungen der Naturschützer im Falle der MTK-Gemeinde nicht mehr das Ziel. Grundsätzlich nachdenkenswert sind sie aber für alle Orte und ihre Leitungsnetze. „Kommunen müssen dringend ihrer Pflicht zur Sanierung ihrer Trinkwasser-Leitungssysteme nachkommen, damit kostbares Trinkwasser bei den Menschen ankommt, anstatt nutzlos im Boden zu versickern“, fordert BUND-Vorsitzender Jörg Nitsch. „Undichte Leitungen lassen in Südhessen und im Vogelsberg Wälder und Wiesen vertrocknen.“ Über 200 Liter Wasserverlust - so viel wie eine volle Badewanne - pro Stunde und Leitungskilometer seien angesichts der anhaltenden Trockenheit „unannehmbar“. Nitsch: „Was im Untergrund mit dem Trinkwasser passiert, sieht niemand und die Sanierung von Wasserleitungen ist teuer.“ Manche Kommune scheue sich im Haushaltplan vor solchen Investitionen. „Auf Dauer gesehen wird sich dies aber rächen.“ red/wein