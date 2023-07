Hier ist Irren nur menschlich

Der Chef im Liederbacher Mais: Pascal Fischer an einer der Stempelstationen im Labyrinth. weiner (2) © wein

Maislabyrinth mit bekannten Attraktionen und Sommerfest zum Start

Liederbach - Sebastian und Mark sind gerade dabei, die Stationen für das Mini-Fußballgolf aufzubauen. „Es macht Spaß, das Arbeitsklima ist geil“, schwärmen die beiden jungen Männer am Maislabyrinth am Hofheimer Weg. Sie helfen gerne mit, dass vor Beginn der besonderen Attraktion im Main-Taunus-Kreis und auch während der Öffnungszeiten alles reibungslos läuft. Für sie ist das neben ihrem Beruf und der Lehre als Schreiner ein prima Nebenjob. Einer, der noch etwas Geld, aber vor allem jede Menge Spaß bringt.

Das hört Pascal Fischer gerne. Er ist, mit seiner Familie im Rücken, der Betreiber des Irrgartens im Mais. Und dort schaut er sich einige Tage vor dem Start am Samstag, 5. August, auch noch mal genau um. Der Mais könnte etwas höher sein, sagt er. Doch das Wetter hat anfangs nicht mitgespielt. Im Frühjahr hat es viel geregnet, deshalb konnten die Pflanzen erst später eingesät werden, erläutert Fischer. Dann kam die große Trockenheit, die dann die Pflanzen nicht im gewünschten Tempo wachsen ließ. Doch der Regen zuletzt hat den Halmen wieder gut getan, weshalb Fischer für den Start schon wieder gut zwei Meter hohen Mais versprechen kann. So hoch, dass die Besucher garantiert wieder knifflige Momente in dem einmal mehr rund 35 000 Quadratmeter großen Feld haben werden, bis sie die Stempelstationen, den Aussichtsturm und am Ende den Ausgang gefunden haben. Insgesamt ist das Areal mit allen Aktionen sogar rund 50 000 Quadratmeter groß.

Früher sei der Mais gut drei Meter hoch gewachsen, erinnert sich Fischer. Durch die Trockenheit geht das nicht mehr, obwohl die Familie besonderes Saatgut nimmt und jedes Jahr die Flächen für das Labyrinth tauscht. Damals und heute - dieser Vergleich lässt den Liederbacher auch in anderen Bereichen schmunzeln. Vor zehn Jahren hat er das Labyrinth von seinem Vater Karl-Heinz mit seinem Bruder Christian übernommen. Damals hätten sie die Wege im Irrgarten noch mit Millimeterpapier aufgezeichnet, heute geht das alles über das iPad. Und früher habe die Familie das Maislabyrinth organisiert, nun geht es nicht ohne eine große Zahl von rund 20 Helfern.

Kein Wunder: Die Liederbacher locken als Freiluftveranstaltung mit vielen Tausend Zuschauern vermutlich die meisten Menschen im Main-Taunus-Kreis zu einer solchen Attraktion an. „So wie es ist, sind wir happy“, sagt Fischer zwar. Doch mit seiner Mannschaft lässt er sich doch immer etwas Neues einfallen. In diesem Jahr ist es das Sommerfest zum Auftakt am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August. Hier gibt es eine Hüpfburg, einen Foodtruck, Kinderzirkus und freien Eintritt für Erwachsene. Klassiker drumherum wie das Fußball-Minigolf, Maisbad und die Strohhüpfburg sind weiterhin im Programm.

Natürlich werden auch Essen und Trinken angeboten. Hier legt die Familie Wert auf Nachhaltigkeit, baut die Kartoffeln für die Pommes frites auch selbst auf einem Feld ganz in der Nähe an. Kindergeburtstage, Firmentreffs können hier gefeiert werden, ein Oktoberfest ist geplant. Und natürlich bietet das Team noch seinen besonderen Leckerbissen an: Rund um Halloween werden wieder Gruselgestalten im Labyrinth unterwegs sein und die Kleinen und Großen beim Rundgang unterschiedlich intensiv erschrecken.

Fischer macht aber auch deutlich, dass die Rücksichtnahme auf die Liederbacher Landwirte drumherum wichtig sei. Er stammt selbst aus einer Familie, die noch einige Hektar bewirtschaftet. Erst wenn die Bauern ihre Ernte eingefahren haben, beginnt das „Halli-Galli“ um das Labyrinth. Er habe mit Blick auf die Landwirtschaft daher auch nicht vor, diese Attraktion noch weiter auszubauen, kündigt Fischer schon an.

Geöffnet ist jeweils an den Wochenenden. Kinder zahlen sechs, Erwachsene acht Euro Eintritt. Für Feiern können auch Pavillons oder ein etwas größeres Zelt reserviert werden. Besucher sollten am besten zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Und dann wird das Motto „Irren ist menschlich“ wieder gelebt „in einem der größten und schwierigsten Irrgärten Hessens“, wie sie werben. Weitere Infos gibt es unter www.maislabyrinth-lie derbach.de .

Sebastian und Mark bauen Stationen fürs Fußball-Minigolf auf. © wein