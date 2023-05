Erfolgreicher Schockanruf

Frau zahlt fünfstellige Summe

Liederbach - Am Mittwoch wurde eine 64-jährige Liederbacherin Opfer eines Schockanrufs. Unter dem Vorwand, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt und dabei eine Person tödlich verletzt, riefen vermeintliche Polizeibeamte gegen 14.30 Uhr bei der Dame an. Durch ihre perfide, aber dennoch professionelle Vorgehensweise gelang es den Betrügern die sichtlich schockierte Frau drei Stunden lang am Telefon zu halten. In diesem Telefonat kamen der vermeintliche Sohn, ein Polizeibeamter und sogar ein Staatsanwalt zu Wort, die die Liederbacherin so sehr unter Druck setzten, dass sie sich schlussendlich bereit erklärte, eine fünfstellige „Kaution“ zu zahlen.

Hierzu wurde eine Geldübergabe im Ahornweg vereinbart. Die Frau übergab das Geld an einen Mann im Alter von 25 bis 35 Jahren. Er war etwa 1,80 Meter groß, trug eine hellblaue Jeans, ein dunkelgraues Sweatshirt, Sonnenbrille sowie ein graues Basecap. Leider fiel der Geschädigten erst danach auf, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0 61 96/20 73-0 entgegen. Wer hat die beschriebene Person am Mittwoch gesehen oder kann sonstige Hinweise zur Ergreifung der Täter geben? red